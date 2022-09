grande-fratello-vip,-ginevra-lamborghini-svela-il-motivo-del-litigio-con-la-sorella-elettra.-c’entra-un-uomo

L’inizio del Grande Fratello Vip ci ha regalato un nuovo mistero da risolvere: quello del litigio tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra, appena entrata nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha voluto mettere in chiaro le cose ancor prima che la nuova vippona varcasse la porta rossa, donandoci un grande pettegolezzo. Sembra infatti che le due donne non abbiano rapporto da anni, al punto che la cantante non ha invitato la sorella minore alla sua cerimonia di nozze. Una decisione del genere ci fa presagire che qualcosa di veramente grave sia accaduto tra le due.

Ma seguendo le prime giornate al Grande Fratello Vip, abbiamo anche sentito parlare Ginevra Lamborghini della sua discussione con Elettra e affermare che in realtà si è trattato di motivi di poco conto. La ragazza ha già parlato molto della sorella più famosa. “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando. Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccata ovunque. Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno” ha svelato la nuova concorrente del reality show.

A quanto pare Elettra Lamborghini non ha alcuna intenzione di recuperare il rapporto con sua sorella Ginevra, che si è sfogata con gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip: “Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare ma non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”. Un racconto che sicuramente accende la nostra curiosità.

Cosa ha portato Elettra Lamborghini a prendere una decisione così drastica nei confronti di sua sorella? E come reagirà la famosa cantante al fatto che la sua vita privata sta diventando pubblica grazie al Grande Fratello Vip? Sicuramente, la presenza di Ginevra nel reality di Alfonso Signorini deve averla infastidita. Potrebbe sembrare infatti che la ragazza sia entrata nella casa più spiata d’Italia per diventare famosa sparlando di lei. Allo stesso tempo, è anche vero che la giovane potrebbe stare facendo un nuovo disperato tentativo per attrarre la sua attenzione e avere finalmente un confronto.

Nelle prossime settimane scopriremo se il presentatore riuscirà a ottenere l’incontro tra le due giovani rampolle della casata Lamborghini al Grande Fratello Vip. Intanto, siamo andati a sbirciare sui social di Elettra per scovare una reazione. E in effetti una storia con un significato ambiguo l’abbiamo trovata. La cantante ha pubblicato l’immagine del Re Leone in cui Simba guarda se stesso riflesso nell’acqua: “Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato”. Che le parole si riferiscano proprio a Ginevra? Non possiamo fare altro che aspettare i risvolti.

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini svela il motivo del litigio con la sorella Elettra. C’entra un uomo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.