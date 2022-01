grande-fratello-vip-gossip:-love-story-tra-due-concorrenti-entrati-da-poco?

Love story in corso tra Delia Duran e Barù nella casa del Grande Fratello Vip?

Quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip ci sono molti flirt, coppie e love story tra i concorrenti. Nelle ultime ore Barù, dopo aver smentito un possibile interesse per Jessica Selassié, dicendo che non è il suo tipo, si è avvicinato a Delia Duran, la discussa moglie di Alex Belli. I due già si erano fatti dei complimenti venerdì scorso durante l’ingresso della modella venezuelana nella casa del GF Vip, con Barù che aveva detto che Delia Duran è una bellissima donna, mentre lei che Barù potrebbe essere il suo tipo. Nelle ultime ore, parlando tra di loro, i due sono sembrati abbastanza complici, nonostante i dubbi di Barù sulla relazione tra Delia Duran e Alex Belli, dicendo scherzosamente che si sarebbero nominati a vicenda in puntata.

GF Vip, l’opinione di Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli sul possibile flirt tra Barù e Delia Duran

Barù e Delia Duran hanno poi continuato a scherzare tra di loro, con l’enologo che ha detto: “In puntata uscirà tutto e dovrò avere a che fare con te e tuo marito, ci sono i video, me l’hanno anche chiesto in confessionale”, che ha trovato subito la replica sarcastica della modella: “Quando mai hai fatto un discorso serio con me, e comunque io sono sempre stata sincera in questa casa”. A questo punto, Barù ha replicato senza giri di parole: “Sei te quella che ci crede che si vuole raccontare e trovare la verità, io sono venuto qui a fare il co**** e lo ammetto”. Successivamente, Nathaly Caldonazzo, parlando con Katia Ricciarelli (che ultimamente aveva criticato Delia Duran), le ha rivelato che secondo lei c’è della sintonia tra Barù e Delia Duran, dato che parlano molto, scherzano, si lanciano frecciatine e sguardi, con il soprano che si è detta contenta che anche Barù possa avere una love story nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Alex Belli entra nella casa per un confronto con qualche concorrente

Stasera Alex belli ritornerà nella casa del Grande Fratello Vip, che lo ha visto protagonista per tre lunghi mesi, per un confronto. Non è stata specificata la persona che avrà il confronto con l’attore, ma con ogni probabilità saranno almeno due: sicuramente ci sarà un altro confronto con la moglie Delia Duran, che in settimana aveva annunciato di lasciarlo, per chiarire la loro situazione sentimentale; ci potrebbe essere un confronto anche con Nathaly Caldonazzo, che è stata diffidata da Alex Belli, e infine potrebbe esserci anche un breve faccia a faccia con la sua amica speciale Soleil Sorge. Per scoprirne di più non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle 21:45 per una nuova puntata del GF Vip.

