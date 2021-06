Grande fratello vip, il desiderio di un’ex concorrente: “Vorrei una possibilità”

Gli autori stanno lavorando al Grande Fratello Vip e sono molte le richieste, un’ex concorrente chiede di rientrare, chi è ?

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e gli autori stanno già lavorando per regalare al pubblico grandi emozioni. L’edizione del 2020 è stata davvero speciale, sia per la durata sia per i concorrenti che vi hanno partecipato.

Tommaso Zorzi è stato il vincitore e finito il programma è diventato la star del momento. Ma cosa succederà nella prossima stagione? Ecco alcuni dettagli.

Grande fratello vip, un ex concorrente si fa avanti

L’ex concorrente che vorrebbe tornare a far divertire i telespettatori è Jessica Mazzoli, cantante ed ex fidanzata di Morgan. Da qualche giorno la loro separazione sta facendo molto parlare, sarà lei la prossima partecipante al programma?

La donna ha un grande desiderio: varcare la porta rossa dopo tanti anni dalla prima volta. La Mazzoli aveva partecipato in una delle prime edizioni presentate da Barbara D’Urso.

A riferirlo è proprio lei che spiega che

Il Gf me lo avevano già proposto l’anno prima ma avevo rifiutato. Quell’anno ho detto di sì anche se sono uscita per un problema di salute, è durata poco e spero ci sia un’altra occasione, perché no nel Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Oltre a questo desiderio, ha anche un altro sogno: arrivare a Sanremo. La donna ha raccontato che

Il mio obiettivo nella vita è il palco dell’Ariston. Calcare quel palco ha una responsabilità grandissima. Io sono pronta!.

Questo e molto altro ha riferito in un’intervista alla Gazzetta dello sport.

Insomma la televisione sembra per Jessica Mazzoli la sua unica priorità, visto che in più occasione si è fatta notare sia per parlare della sua carriera che del suo passato con Morgan, il papà di sua figlia. La donna in questo ultimo periodo ha rivelato dei particolari sulla sua relazione con l’artista, un modo alternativo per farsi notare?