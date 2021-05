Grande Fratello Vip, Il Mistero Di Alfonso Signorini: è Sparito

Nessuno sa che fine abbia fatto il conduttore del Grande Fratello Vip. Il tutto mentre è in via di definizione il cast della prossima edizione. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è certezza. In autunno tornerà una nuova edizione ed i casting sono aperti, con la produzione che è alla caccia dei futuri nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini condurrà ancora il Grande Fratello Vip Foto dal webCircolano già i primi nomi di rilievo, come ad esempio Gabriel Garko e Barbara Bouchet, tra gli altri. Senza dimenticare Sandra Milo, Loredana Lecciso e Raffaella Fico, che sono i desiderata da parte di chi realizza il reality.

In tanti però si chiedono cosa ne è stato di Alfonso Signorini. Dopo la chiusura dello scorso 1° marzo, il direttore della rivista di gossip “Chi” non si è fatto più vedere, neppure in qualità di ospite in qualche altro programma Mediaset.

Così non è stato invece per i partecipanti dell’ultimo Grande Fratello Vip, che si sono alternati tra il Maurizio Costanzo Show, L’Isola dei Famosi e le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso.

Alla domanda su dove fosse finito Alfonso Signorini risponde lui stesso, e proprio sul magazine del quale presiede la direzione. Una ammiratrice gli aveva rivolto una lettera nella quale gli domandava dove fosse finito e cosa stesse facendo.

Per la prossima edizione Signorini promette un cast stellare E lui dà una spiegazione ,serafico e tranquillo, e dice che quella di “sparire per un pò” è una scelta presa in totale serenità. “Mi vedrete dopo l’estate. Ho avuto una esposizione mediatica per mesi, era giusto prendersi una pausa e rispettare certi spazi di normalità che non sono propri della televisione”.

Non a caso quella di essere iper presente e di apparire ovunque sui canali Mediaset è una accusa che i più severi hanno rivolto a Tommaso Zorzi.

E di questa cosa Signorini ha avvisato il noto influencer, invitandolo alla moderazione. È servito? Macché! Zorzi è sempre in tanti programmi sia in tv che in radio, per la gioia dei suoi ammiratori.

Invece per rivedere Signorini dovremo aspettare. Ma lui sta lavorando sodo per avere un cast di concorrenti del GF Vip anche migliore di quello molto buono che abbiamo spiato da settembre a marzo scorsi.