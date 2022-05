Grande Fratello Vip, Jessica e Barù finalmente insieme come una coppia. L’annuncio fa impazzire i fan, cos’è successo

Nascono nuove speranze per la coppia mai nata al Grande Fratello Vip, quella tra Barù e Jessica Selassiè. Durante le ultime settimane del reality tutti gli occhi sono stati puntati su di loro. I telespettatori si sono legati tantissimo a questa storia mai sbocciata, e ci sono rimasti ancora più male quando tutto è terminato senza dar loro soddisfazione. Infatti, da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia, sembra che i due non abbiano avuto contatti o avvicinamenti. Sicuramente entrambi sono stati presi dai tanti impegni che la loro partecipazione allo show ha comportato.

Barù ha approfittato della somma guadagnata partecipando al Grande Fratello Vip per realizzare il suo sogno di aprire un ristorante. Si chiama Braci by Barù, un chiaro collegamento anche a tutte le volte che nella casa lo abbiamo visto proprio vicino alla brace. Si trova nel quartiere dei Navigli a Milano e già lavora alla grande. All’inaugurazione è arrivata anche Jessica Selassiè, e quello è stato il primo episodio in cui i loro fans hanno potuto rivederli insieme. Anche la maggiore delle principesse è sicuramente alle prese con molte novità. Per lei il successo è arrivato proprio con la partecipazione al reality.

Mai Jessica Selassiè avrebbe potuto pensare di vincere il Grande Fratello Vip. Invece ci è riuscita, guadagnando una bella somma e un posto di tutto rispetto nel mondo del piccolo schermo. Sembra che ci siano diverse proposte lavorative in serbo per lei, che probabilmente prenderà parte insieme alle sorelle (come unico concorrente) a Tale e quale show di Carlo Conti. Non solo lavoro, siamo certi che una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia moltissimi boni si saranno fatti avanti per conoscerla e corteggiarla. Il suo nome infatti è legato al mondo dei gossip e delle frequentazioni.

La realtà però è che sia Jessica Selassiè che Barù sono ancora single, e che i loro fans sperano ancora che nasca qualcosa tra i due. E adesso spunta una nuova speranza per chi si è tanto affezionato alla coppia mai nata. Una speranza data dal matrimonio di Davide Silvestri, che ha condiviso parte della sua lista di invitati, in cui non mancano alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ci sarà sicuramente Katia Ricciarelli, che ha stretto con l’attore un legame molto forte. E non mancherà il nipote di Costantino Della Gherardesca. Anche loro infatti sono diventati molto amici.

Al contrario, Davide Silvestri non ha legato moltissimo con le sorelle Selassiè, anzi ha avuto con loro diversi scontri al Grande Fratello Vip. Per questo vedere il nome di Jessica sulla lista ha incuriosito tutti. La maggiore delle principessine è stata l’unica ad essere invitata al lieto evento. Probabilmente l’attore, essendo amico di Barù, ha voluto assumere il ruolo di Cupido e farli passare una lunga giornata insieme. Siamo certi che i due siederanno allo stesso tavolo, e tra un bicchiere di vino e l’altro potrebbe scattarci anche qualche momento romantico. I fans sono in fermento e non vedono l’ora che arrivi questa speciale giornata.

