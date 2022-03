Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli boicotta anche Silvia Toffanin. Tutta la verità sulla sua scomparsa da Mediaset

E’ stato scoperto finalmente il motivo che ha portato Katia Ricciarelli lontana dal piccolo schermo. Da quanto è terminata la sua avventura al Grande Fratello Vip, infatti, la lirica non si è più vista in televisione. Impossibile non notare la sua assenza nel parterre dei protagonisti usciti dalla casa più spiata d’Italia. In un primo momento si era pensato a un litigio con Alfonso Signorini e la produzione del reality, probabilmente a causa della presenza in studio di Clarissa Selassiè, che aveva usato parole molto forti nei confronti della donna con cui aveva convissuto. Ma così non è.

Gli amanti del gossip hanno dovuto ricredersi quando hanno notato che Katia Ricciarelli non si è presentata neanche a Verissimo, da Silvia Toffanin. La presentatrice intervista, week end dopo week end, tutti i protagonisti che hanno preso parte in un modo o nell’altro al Grande Fratello Vip. Sono moltissimi i programmi Mediaset che dedicano gran parte del loro tempo a parlare del reality e delle dinamiche che avvengono all’interno della casa più spiata d’Italia. Del resto, il presentatore e il suo cast quest’anno hanno raggiunto risultati ancor più esorbitanti rispetto all’anno scorso.

Ma allora perché Katia Ricciarelli non è in giro, nei vari salotti televisivi, a dire la sua e a difendere le sue opinioni? Lei è stata una delle figure più criticate nel Grande Fratello Vip e sicuramente una volta uscita dalla casa si sarà ritrovata faccia a faccia con la realità. la verità arriva da TvBlog, che ha spiegato che la cantante lirica in realtà è assente perché ha contratto il Covid-19. Insomma, dopo mesi e mesi di isolamento la donna non ha voluto prestare attenzione a questo virus che sembrava diventare meno invasivo, e il risultato è stato un bel tampone positivo con conseguente quarantena.

A quanto pare, Katia Ricciarelli ha scoperto la sua positività al Covid-19 proprio mentre stava per entrare negli studi di Verissimo. Gli studi televisivi infatti hanno delle regole molto rigide per prevenire il contagio dal virus. Un focolaio all’interno di una trasmissione potrebbe portare a mettere in pausa lo show, perdendo ascolti e moltissimi soldi. Per questo è fondamentale per i produttori tenere i protagonisti più al riparo possibile e impedire che si trasmettano l’un con l’altro la malattia. Così, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto fare marcia indietro e tornare a casa.

Katia Ricciarelli si è chiusa per la quarantena nella sua bella abitazione sul lago di Garda. Fortunatamente, il virus l’ha colpita in forma leggera e pare che la donna si sia già negativizzata. In tal caso ci aspettiamo che riprenda ben preso la sua attività televisiva. Stasera andrà in onda l’ultima puntata di questo Grande Fratello Vip e siamo tutti d’accordo sul volerla vedere in studio, nonostante tutti i suoi scivoloni. Del resto, è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, con le sue opinioni sparate senza pensarci su, le sue amicizie e inimizie, la sua solitudine raccontata.

L’articolo Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli boicotta anche Silvia Toffanin. Tutta la verità sulla sua scomparsa da Mediaset proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.