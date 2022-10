Grande Fratello Vip, Marco Bellavia racconta la verità su quello che è successo: ” A Mediaset ho litigato con tutti”

Il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip è stato sicuramente il più chiacchierato nelle ultime settimane e adesso l’uomo ha finalmente deciso di parlare e lo ha fatto ai microfoni di Chi. Lui ha portato in televisione un problema che accomuna moltissimi italiani ma che viene sempre tenuto nell’ombra, la depressione. Sembra che il reality di Alfonso Signorini stia prendendo proprio la piega di raccontare storie difficili, tutte differenti, che possano farci sentire vicini ai suoi protagonisti. Ognuno di loro infatti ha un particolare vissuto da mostrare in cui ognuno di noi potrebbe rispecchiarsi.

Storie di Vip ma anche storie di vita umana quelle che si raccontano al Grande Fratello Vip: la truffa amorosa vissuta da Pamela Prati, i problemi alimentari di Lulù Selassiè, quelli sentimentali di Elenoire o quelli fisici di Manuel Bortuzzo. Ogni tipo di diversità viene portata sul piccolo schermo e viene mostrata al pubblico. Ma mai si era parlato di depressione. A farlo per la prima volta è stato Marco Bellavia, dimostrando anche come questo sia ancora un tabù per molti di noi, che a questo tipo di problema psicologico rispondiamo con circospezione e riluttanza.

E’ proprio quello che è accaduto al Grande Fratello Vip. Davanti all’evidente sofferenza di Marco Bellavia e ai suoi continui sbalzi d’umore, i coinquilini hanno risposto volgendogli le spalle, al punto da mandarlo sempre più nella cupa disperazione. L’ex protagonista di Bim bum bam non ha resistito ed ha abbandonato il reality, tornando a casa da suo figlio. E’ proprio con lui che si è mostrato in video durante l’ultima puntata dello show, e con lui accanto che ha voluto rilasciare la sua intervista: “Mio figlio è stato il mio punto di riferimento in questo mio percorso di vita che è come un puzzle che ha il suo volto”.

Se i coinquilini del Grande Fratello Vip non sono riusciti a stargli accanto, non si può dire lo stesso dei telespettatori che si sono raccolti intorno a Marco Bellavia facendolo diventare un caso nazionale. Evidentemente in troppi ci siamo trovati nella sua stessa situazione, chi più chi meno. Per questo ascoltare la sua storia sembra più importante che mai: “Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato, o messo da parte, reagivo in modo aggressivo”.

Marco Bellavia, nonostante la sua bravura, non ha avuto un grande successo sul piccolo schermo proprio a causa del suo carattere: “A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite.” L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche della depressione: “Non c’è paura a dire ‘sto male’, è che la gente non ascolta perché stanno male tutti. Dopo il Covid, la guerra, il pericolo atomico, come si fa a restare sereni? Siamo terrorizzati, quante sono le persone equilibrate? La gente ti isola quando non puoi esserle d’aiuto. Spero che la mia storia sia d’esempio. Se ti dicessi che sono entrato nella casa sperando che potesse venire fuori questo problema ci crederesti? Ma non ho deciso di stare male: ho provato disagio e ho vissuto davvero quello che avrei voluto solo raccontare rispetto al mio passato”.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia racconta la verità su quello che è successo: ” A Mediaset ho litigato con tutti” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.