grande-fratello-vip,-nicola-pisu-diretto:-“signorini-non-…”

Lunedì 6 dicembre 2021 è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello vip che è stata come sempre piuttosto avvincente e ricca di tanti colpi di scena. Ad ogni modo, qualcosa di incredibile è accaduto poi nel dopo puntata ed esattamente nella tarda serata di lunedì. Si tratterebbe di una indiscrezione relativa al gieffino Nicola Pisu, indiscrezione che sarebbe stata rivelata da Il Vicolo delle News. Pare che il gieffino abbia improvvisamente lasciato lo studio del Grande Fratello vip. Il motivo sembra essere piuttosto incredibile ovvero dovuto al fatto che il trentino non abbia voluto commentare questa vicinanza di Miriana Trevisan con il nuovo arrivato Biagio D’Anelli. Ma come stanno le cose?

Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione su Nicola Pisu

Ci sarebbe però anche dell’altro, ovvero il fatto che Nicola sarebbe stato anche insultato da Alfonso Signorini. “Ciao, sono a Cinecittà in studio del GF Vip. Volevo far stare che Nicola Pisu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino. Praticamente ho visto durante la pubblicità un autore che gli ha gridato faccia a faccia a Nicola, che lo obbligava ad intervenire nella clip di Biagio e Miriana che avrebbero fatto vedere dopo la sorpresa di Patrizia. Alla fine, Nicola si è alzato dalla sedia e se n’è andato via. E mentre se ne andava, Signorini gli ha detto ‘sei uno sfigato di me**a’”. E’ questa sostanzialmente l’indiscrezione che è apparsa proprio sul sito Il VicolodelleNews e sarebbe arrivata da qualcuno presente proprio all’interno dello studio che ha visto quindi tutta la scena.

La precisazione di Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola

Tuttavia nelle ore successive pare che Patrizia Mirigliani, ovvero la madre di Nicola abbia deciso di fare chiarezza al riguardo. Sembra che effettivamente il figlio abbia lasciato lo studio, ma per altri motivi.”Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo“. Questo quanto scritto dalla Mirigliani su Twitter.

La verità dell’ex gieffino

Nelle ore successive poi è arrivata anche la spiegazione dello stesso Nicola che attraverso i social network ha voluto dire effettivamente le cose come stanno.”Vorrei dire la mia su quello che si dice. Sul fatto che uno degli autori mi ha trattato male e che voleva obbligarmi a restare lì per parlare di Miriana Trevisan e Biagio. Poi ho letto che Alfonso Signorini avrebbe detto che sono uno sfi**to di M. Volevo dirvi che non è assolutamente vero nulla. Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Il dottore mi ha consigliato di andare a casa e volevo smentire tutto quello che è stato scritto. Questa è la verità ve lo assicuro“. Insomma nessun tipo di malumore o di inconveniente accaduto tra Nicola e Alfonso Signorini e tutto lo staff del Grande Fratello vip.