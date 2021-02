“Grande Fratello Vip”: non mancano le discussioni accese e le sorprese : De Grenet, Zenga e Ruta in nomination

Al “Grande Fratello Vip” non mancano le discussioni accese e le sorprese. Stefania riceve la visita del padre, Dayane può salutare il fratello Juliano in collegamento dal Brasile e Maria Teresa incontra la vecchia fiamma Francesco Baccini che nega il flirt. Intanto Andrea Zenga sempre più corteggiato è conteso da Rosalinda e dalla sorella di Zelletta, Alessia. In nomination finiscono Samantha De Grenet, Zenga e la Ruta, che confessa che in passato ha avuto una passione per Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare.

IL CONFRONTO TRA GIULIA E PIERPAOLO – “Sono deluso, ti sono sempre stato al fianco, ci sono dei momenti in cui però sei bambina… Ti sono stato sempre accanto, e ho cercato di darti dei consigli, però non posso mettermi in mezzo a cose che non mi riguardano, come il rapporto tra te e Tommaso. Giulia tu comunque riesci a tirarmi su, sono innamorato di te”, dice Pierpaolo a Giulia durante il confronto. E la risposta non si fa attendere: “Verissimo quello che hai detto, me ne rendo conto, ho perso la lucidità, la forza, il sorriso, forse non sono così risolta come credevo di essere. Ti chiedo scusa se a tratti sono bambina ma preciso che tu mi sei sempre stato vicino e che voglio continuare a stare con te”.

LA SALEMI CONTRO TUTTI – “Nelle ultime settimane non vi siete risparmiati, mi sembrate coesi contro Giulia”, attacca Signorini dallo studio e Tommaso ribatte: “Noi non parliamo più, è tutto molto chiaro credo”. “Ma l’amicizia esiste? Mi aspettavo il sostegno di qualcuno”, interviene Giulia che mette in dubbio anche il rapporto con Stefania. “Tu ti sei isolata però Giulia, dando agli altri dei ritagli”, replica la showgirl. Pierpaolo intanto prende le difese di Giulia ma Tommaso non ci sta: “Ma se ogni fine puntata ci dobbiamo ascoltare le vostre tarantelle”.Signorini attacca il gruppo: “Almeno Stefania e Tommaso lo dicono, molti di voi parlano di nascosto”. E a Pierpaolo chiede: “Anche fuori sarà così?”. Pretelli risponde: “Avrei preferito che lei non avesse fatto battute come avevo chiesto…”. Giulia chiede scusa: “Ho sbagliato perché non l’ho ascoltato ma visto che sento sempre frecciatine a me mi sono sentita di rispondere”.

STEFANIA INCONTRA IL PADRE – Stefania riceve una bella sorpresa. Un abbraccio da suo padre Pietro. “Io e papà ci amiamo tantissimo, anche se non abbiamo mai avuto una grande confidenza, lui era molto severo. Un papà molto presente ma con il quale ho avuto poco dialogo”, ammette Stefania. E il padre la rassicura: “Ciao bambina adorata, tu sei molto simile a me, ma non te ne rendi conto? Noi siamo molti soddisfatti del tuo percorso, ma tu devi capire che io ho un’altra educazione, e dire ti voglio bene per me era una forma. Ma te lo dico ora”.

MALGIOGLIO VERSO LA RUTA – Maria Teresa Ruta ha superato 21 nomination e da molti inquilini viene descritta come una stratega. Fuori, su Instagram, Cristiano Malgioglio le dice che è una attrice nata. E Signorini fa ascoltare le sue parole alla giornalista. “Lei è una grande stratega, sicuramente deve aprire una scuola di recitazione” esclama Cristiano dallo Studio mentre la showgirl, sportivamente, risponde con un velo di ironica: “Che devo dire… Malgioglio parla di me, sono contenta”. Nonostante lui la accusi alla sua maniera di essere “falsa”, la Ruta insomma si mostra felice.

ANDREA ZENGA E LA MADRE – Dopo l’incontro con il padre Walter, Andrea Zenga è rimasto molto scosso. Anche se può contare su sua madre Roberta. Signorini lo spedisce in Confessionale con le ragazze della Casa e gli fa ascolatre le parole dell’intervista della madre Roberta che tenta di riappacificazione con l’ex marito Walter: “Alla fine la vita è una sola, c’è sempre tempo per fare pace e soprattutto per chiedersi rispettivamente scusa”. “Noi siamo felici grazie a lei, e se papà vorrà, potrà essere un’aggiunta ad una vita già felice”, risponde Zenga emozionato.

BACCINI E MARIA TERESA -Dopo Alberto di Monaco e Alain Delon, Maria Teresa ha parlato di un “flirt” con il cantante Francesco Baccini. I due, secondo la versione della giornalista, avrebbero avuto una storia. Il cantautore incontra quindi Maria Teresa: “Ti trovo in forma… sono passati vent’anni ormai” esclama Francesco sorridente che ricorda: “La mia canzone non era stata presa a Sanremo e durante il festival Maria Teresa per consolarmi mi ha invitato a cena e ricordo che entrò un uomo in casa con le chiavi e si è messo a discutere con lei”. “Confermo tutto, diciamo che quell’uomo era una persona con cui mi frequentavo da cinque anni”, sottolinea la Ruta. E Baccini risponde: “Mi sono dato alla fuga Alfonso, non lo sapevo”. L’incontro si conclude con una romantica canzone: “Ho voglia di innamorarmi”.

ZENGA TRA ROSALINDA E LA SORELLA DI ZELLETTA – Andrea Zenga è sicuramente l’uomo più corteggiato del GfVip. Fuori e dentro la Casa. E se con Rosalinda il feeling è sotto gli occhi di tutti, i due arrossiscono quando si guardano e passano molto tempo insieme ultimamente anche se l’attrice non perde l’occasione di sottolineare che è fidanzata con Giuliano. Nel frattempo la sorella di Zelletta invia messaggi al figlio del calciatore. Alessia arriva in giardino e si rivolge ad Andrea: “Mi hai colpito subito, io ti aspetto fuori se vuoi, per un aperitivo”. Rosalinda interviene: “Lo lascio a lei… io sono felicemente fidanzata” mentre Zenga divertito saluta la sorella di Andrea, che finge di essere indispettito, e le manda un bacio: “Grazie, ci vedremo per un aperitivo”.

IL MESSAGGIO DEL FRATELLO DI DAYANE – Dopo la perdita del fratello, Dayane riceve la sorpresa del fratello Juliano in collegamento dal Brasile. Juliano manda un grande abbraccio alla sorella e ringrazia tutti nella casa: “Grazie per essere stati vicino a mia sorella. Grazie Rosalinda per tutto quello che fai, veramente grazie a tutti”. “Stai vicino a papà, ti amo tanto, menomale che ci sei, sei la mia vita!”, risponde Dayane. Per la finale del primo marzo Signorini vuole invitare Juliano in Italia.

LA CATENA DI SALVATAGGIO – Maria Teresa salva Zelletta, Andrea invece Rosalinda, la Cannavò sceglie Tommaso, Zorzi salva Stefania, la Orlando invece Maria Teresa, la Ruta invece Giulia: così la De Grenet e Zenga sono i primi nominati. A loro si aggiunge Maria teresa Ruta nominata dal gruppo.