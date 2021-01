Grande Fratello Vip, Panico dietro le quinte: Patrizia De Blank presa di peso e portata via, Intervengono le guardie. “Quel che ha fatto è assurdo”

Patrizia De Blank è stata protagonista di un momento di confusione negli studi del Grande Fratello Vip, per un comportamento che ha costretto le guardie del reality a prenderla di peso e riportarla alla sua postazione. La donna è stata una delle protagoniste più discusse della casa più spiata d’Italia, col suo atteggiamento irriverente e i flussi di parole che escono dalla sua bocca senza mai passare per la testa. Convinta di poter fare tutto ciò che vuole, anche le restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19 non sembrano minimamente scalfirla.

A raccontare l’aneddoto è stato Gabriele Parpiglia, nello spazio Chicche di Gossip nel format digitale Casa Chi. Qualcuno presente nello studio del Grande Fratello Vip ha raccontato l’accaduto al giornalista, che ha quindi deciso di condividerlo con gli appassionati del reality. Lo scompiglio sarebbe stato causato da una manciata di caramelle portate in studio da Patrizia De Blank: “Mi raccontano che la Contessa De Blanck ha portato dei dolci in studio e che durante la pausa si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale” .

E’ risaputo che oggi come oggi gli scambi di qualsiasi forma di cibo sono assolutamente vietati. Le mani possono essere uno dei principali veicoli di trasmissione della malattia, ed è impensabile toccare qualcosa che deve poi essere ingerita da un’altra persona. Figuriamoci mettersi a distribuire caramelle a tutti i presenti. Ovviamente, avendo avuto modo di conoscere Patrizia De Blank nella casa del Grande Fratello Vip, avrà fatto orecchie da mercante ai richiami degli addetti alla sicurezza, che si sono ritrovati a dover intervenire utilizzando la forza bruta.

Ecco come scrive Gabriele Parpiglia: “So che c’è stata un’arrabbiatura molto forte e le guardie l’hanno presa di peso e portata al suo posto e le hanno sequestrato le caramelle per la precisione”. Sicuramente una scena divertente, quasi ci dispiace sia accaduta nel corso della pubblicità. Patrizia De Blank non sarebbe l’unica e mettere a dura prova Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip. Si vocifera che un’altra ex concorrente della casa non si comporti al meglio, ricevendo spesso sgridate e minacce di essere cacciata dallo studio, per non farvi più ritorno.

"Un'ex concorrente prima della diretta prende energia cantando del rap e bevendo molto vino. Lo fa dai camerini allo studio. Ieri le hanno dato un altro avvertimento. Se non la vedremo in studio significa che ha deciso di non andare più. Posso dirvi che è una molto rock." Gli indizi sembrerebbero portare tutti a Myriam Catania, l'unica ex concorrente della casa del Grande Fratello vip che ha queste caratteristiche. La donna però sembra comportarsi sempre in maniera molto pacata all'interno degli studi. Che sia tranquilla oppure sia solo un po' stordita?