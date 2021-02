Lo riposta il fatto quotidiano la grave notizia : c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte“. Queste parole, assolutamente false e diffamatorie, pronunciate da Alda D’Eusanio all’indirizzo del compagno di Laura Pausini, il chitarrista Paolo Carta, sono l’ultima, ennesima, goccia che ha fatto strabordare definitivamente il vaso del Grande Fratello Vip. Si è dovuti arrivare ad una accusa di violenza domestica prima che la produzione del reality di Canale 5 prendesse provvedimenti nei confronti dell’opinionista che in 10 giorni di presenza nella Casa di Cinecittà ha superato ogni limite di decenza. Neanche 24 ore dopo il suo arrivo al Gf Vip aveva infatti già detto una frase razzista, nella prima settimana è arrivato poi anche un attacco a Maria De Filippi (“è sempre in tv, non sa cosa vuol dire avere un figlio”, erano state le sue parole), infine, le illazioni sul compagno di Laura Pausini. Poi, finalmente, la squalifica. Ma in quasi cinque mesi di messa in onda questo non è certo l’unico episodio diciamo così “fuoriluogo” che si è visto nel programma condotto da Alfonso Signorini: sono state pronunciate bestemmie, frasi dal sapore omofobo, razziste, sessiste, violenti e chi più ne ha più ne metta. Tralasciando insulti e parolacce, ormai all’ordine del giorno.

A dicembre aveva fatto scalpore il caso di Filippo Nardi: “Quanto mi date se Tea-Baggo (pratica sessuale in cui l’uomo poggia il proprio scroto sulla faccia o testa di un’altra persona, ndr) la Ruta? Dai facciamo in due o tre, gliele appoggiamo in fronte”, “Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli la vedo e mi viene da vomitare”, “Se Maria Teresa fosse l’ultima sulla terra, una sveltina, solo la punta”, “Giulia hai il fondoschiena peloso, lo so perché sei sempre a novanta”: queste alcune delle frasi da lui pronunciate al Grande Fratello Vip prima della sua squalifica.

E che Grande Fratello sarebbe senza le bestemmie, tradizione e appuntamento fisso per il format? Hanno timbrato il cartellino l’influencer Denis Dosio e Stefano Bettarini. Professione ex: ex calciatore, ex della Ventura e ora ex concorrente di reality. Prima però Dayane Mello ha avuto il tempo di mettere le cose in chiaro: “Con Bettarini solo una escopata e basta”. Erano già troppi i misteri italiani, almeno uno lo abbiamo risolto. La doppietta tanto memorabile quanto imbarazzante di Fausto Leali: “Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, le cose eh. È andato poi con Hitler. Hitler nella storia… Hitler era un fan di Mussolini”. Lo hanno poi cacciato perché rivolgendosi ad Enock, noto per essere fratello di Balotelli, ha usato queste parole: “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso?“.

E suo fratello all’arrivo in casa come ospite ha lasciato il segno. “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”, spiega il conduttore a cui Balotelli risponde senza pensare, forse per coerenza: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“. Parlando della Mello il concorrente Francesco Oppini ha fatto sapere che “a Verona una così la violentano. Ma nel senso buono, perché la disturbano” mentre “una donna come Flavia Vento rischi di ammazzarla di botte. Quelle così, ad alcuni uomini fanno venire voglia di alzare le mani.” L’invettivologa Antonella Elia, come l’ha definita Maurizio Costanzo, si è schierata dalla parte delle donne con un tris niente male. “Ti strusciavi come una cagna in calore“, ha detto ad Elisabetta Gregoraci e ha puntato a un remake di Corona-Berlinguer rivolgendosi a Matilde Brandi così: “Ma stai zitta, gallina“. Inutile dire che in questo caso nemmeno ha fatto notizia. E ha precisato che Alba Parietti è “la gallina madre e ha le penne arruffate.”

Ma bisogna ammetterlo: Signorini ha veramente alzato il livello di quest’anno con i “vipponi”. O no? fonte: ilfattoquotidiano.it