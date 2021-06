grande-fratello-vip,-pier-paolo-pretelli-lo-ha-perso-per-sempre:-”-capita”

A distanza di mesi dal Grande Fratello Vip torna a parlare Pier Paolo Pretelli sulla sua vita: amicizia, amore e famiglia. I dettagli.

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si è classificato secondo ed è all’interno della casa che ha trovato l’amore della sua vita, Giulia Salemi.

Nonostante il pubblico non desse fiducia alla coppia, loro a distanza di mesi sono ancora qui, più innamorati che mai e con molti progetti da realizzare. Molti si chiedono se la famiglia del modello abbia accettato finalmente la fidanzata e quali sono i suoi rapporti con il suo amico Andrea Zelletta.

Pierpaolo Pretelli: la vita post Grande Fratello Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, sembra che Pretelli sia pronto a partecipare a Tale e quale show. La sua presenza non è stata ancora confermata ma ci sono buone possibilità.

Nel corso di un’intervista Pierpaolo Pretelli ha affermato che tra lui e Andrea Zelletta il rapporto si sia un po’ allentato ed ha spiegato che

Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse. Capita che ci si perda.

Invece, riguardo alla sua famiglia ha raccontato che i genitori hanno finalmente accettato la sua fidanzata ed ora hanno un bellissimo rapporto. Anche suo figlio è molto legato a Giulia e tra i due c’è molto feeling.

L’unico ostacolo per il momento sembra la distanza tra i due, infatti l’ex velino vive a Roma per lavoro e per rimanere vicino a suo figlio, mentre la Salemi è fissa a Milano. Anche riguardo alla convivenza ha spiegato che

Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà.

I fan non vedono l’ora di scoprire se parteciperà o meno alla prossima edizione di Tale e quale show, il provino è stato fatto e adesso bisogna attendere i risultati. Per il momento sembra non pensarci, ha altro per la testa come trascorrere più tempo possibile con suo figlio e la sua famiglia.