grande-fratello-vip,-pretelli-sferza-zorzi-ma-cade-in-una-clamorosa-gaffe

Il compagno di Giulia Salemi ha replicato caustico ad un tweet che riteneva fosse del suo ex coinquilino: ma era solo un account fake

Tommaso Zorzi fa un commento su Twitter e Pierpaolo Pretelli replica piccato. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore su Twitter e che ha lasciato basiti in tanti. Peccato che è stato tutto un colossale fraintendimento, poiché l’account che Pretelli pensava fosse di Zorzi, in realtà era un fake.

Gaffe social, dunque, per il compagno di Giulia Salemi. Le sue parole, in risposta a quello che pensavo inizialmente fosse un post del vero Zorzi, sono apparse subito molto astiose. Ed ecco che, prima che l’ex velino di Striscia la notizia capisse dell’errore commesso, alcuni utenti hanno fatto degli screen della frase incriminata.

Nel tweet del ‘falso’ profilo di Zorzi è apparso un cinguettio che riportava una critica nei riguardi del gieffino (anche se non è stato citato direttamente) perché non prenderebbe mai le difese di Elisabetta Gregoraci. “Ma quell’altro c..so del pollo di manco fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta?” si legge nel cinguettio.

Pierpaolo non c’ha però pensato due volte ed ha replicato forse troppo rapidamente: “Però, devo dire che i modi eleganti di fare non li hai mai persi“. Parole che sono apparse pungenti e che, forse, lasciano trapelare anche ciò che realmente pensa Pretelli di Zorzi?

Occorre fare una precisazione sul vero account Twitter del vincitore del Grande Fratello Vip 5, che vede un solo trattino in basso tra il nome ed il cognome. Mentre l’account fake da cui è partito il cinguettio, ha due lineette tra il nome e cognome.

Piccoli dettagli che magari non sono facilmente ravvisabili e che portano – come nel caso di Pretelli – a cadere nell’inganno, quindi nella gaffe. Sono tanti gli account fake che sfruttano i nomi e cognomi di personaggi famosi, magari differenziandosi con delle lettere, simboli o numeri rispetto quelli ufficiali.

Chissà se in privato i due ex coinquilini hanno avuto modo di chiarirsi. Nel frattempo è certo che Pierpaolo si sta godendo dei giorni di meritato successo, grazie all’uscita del suo brano ‘L’estate più calda‘, alla cui coreografia ha partecipato anche la Salemi.