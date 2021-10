grande-fratello-vip,-raptus-di-follia-finisce-malissimo.-signorini-nei-guai,-cosa-non-hanno-mandato-in-onda

Notte di bagordi alla casa del Grande Fratello Vip dove qualcuno, in preda all’alcool e all’euforia, ha preso coraggio e ha tentato l’approccio con Soleil Sorge. Si tratta di Nicola Pisu che nella puntata di venerdì sera ha scampato l’eliminazione. E’ sin dal suo ingresso che il ragazzo ha mostrato interesse nei confronti della donna più chiacchierata della casa. Ma soltanto stanotte ha provato seriamente a baciarla. Tutto è successo nel corso di una festa organizzata per il compleanno di Manila. La consolle di Jo Squillo è stata messa in moto e i coinquilini si sono dati a danze canti e allegria.

Soleil Sorge ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip era sicuramente tra le più attive. Ha passato l’intera serata ballando senza frenarsi mai. Un atteggiamento che è stato ovviamente invitante per Nicola Pisu. Probabilmente sarà stato l’aiuto di qualche bicchierino di troppo, ma a un certo punto della serata il ragazzo si è lanciato su di lei per tentare di baciarla. Un tentativo molto forte e determinato, ma che la donna ha respinto con determinazione. “Non è così che si fa con una donna” gli ha detto in maniera molto maliziosa. In questo modo, ha lasciato però intendere che l’attenzione non le è dispiaciuta.

Soleil Sorge sembra essere una giocatrice furba e determinata, che sa come attrarre l’attenzione del pubblico. Ha creato scompiglio già dal primo giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Non solo per la sua relazione passata con un altro concorrente, Gianmaria Antinolfi, ma anche per il suo atteggiamento arrogante nei confronti degli altri coinquilini. Per questo, il flirt con Nicola Pisu potrebbe essere reale, ma anche un ennesimo gioco che la ragazza sta conducendo per farsi notare. Sicuramente, a prescindere da quale sia la verità, è uno di quei personaggi destinati a risaltare nel reality.

Intanto, il popolo del web si è subito schierato dalla parte di Nicola Pisu. E’ evidente che i telespettatori del Grande Fratello Vip fanno il tifo per il ragazzo. Lui è impacciato, evidentemente intimorito, ma ieri sera ha messo in gioco tutta la sua determinazione e si è lanciato senza pensarci due volte. Così ha conquistato ancor di più le simpatie del pubblico. Sui social il video del tentativo sono ovunque. Accompagnati quasi sempre da frasi di incoraggiamento nei confronti del giovane. Tutti si domandano se riuscirà a conquistare il cuore, o almeno il corpo, della bella Soleil Sorge.

Nicola Pisu in un primo momento non si è distinto nella casa del Grande Fratello Vip. Silenzioso e solitario, sembrava non riuscire a legare con gli altri. Per questo, è stato in nomination più di una volta e ha rischiato l’eliminazione. Ma Alfonso Signorini non ha mancato di raccontare parte della sua storia, che ha conquistato i telespettatori. Figlio di Patrizia Mirigliani, cresciuto dietro le quinte di Miss Italia, il rapporto con suo padre è quasi inesistente e i problemi familiari lo hanno portato alla tossicodipendenza. Non solo, la mamma si è trovata costretta a denunciarlo. Decisione che, col senno di poi, gli ha salvato la vita.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Grande Fratello Vip, Raptus di follia finisce malissimo. Signorini nei guai, cosa non hanno mandato in onda proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.