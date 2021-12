Grande fratello vip, Sonia Bruganelli asfalta Alfonso Signorini “La mia carta di credito è platinum”

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis e da quest’anno anche l’opinionista del Grande Fratello vip. Nel corso dell’ultima puntata del noto reality sembra che la Bruganelli abbia avuto un battibecco con il conduttore, ovvero Alfonso Signorini. La cosa sarebbe andata avanti per gran parte della puntata, anche se poi ad un certo punto i toni si sono distesi. Adesso però sembra che tra i due sia accaduto dell’altro e la moglie di Paolo Bonolis avrebbe in qualche modo asfaltato il conduttore. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra proprio che tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini in questi ultimi giorni sia accaduto qualcosa. E’ sicuramente balzato agli occhi di tutti, il fatto che i due si siano letteralmente scontrati in diretta TV davanti a milioni di persone in una delle puntate di Grande Fratello vip. Poi a un certo punto, sembrava che questa lite si fosse in qualche modo risolta, ma a quanto pare non è stato proprio così.

Piovono critiche sui social per Alfonso, attacchi anche da parte dei vip

Il noto conduttore è stato parecchio criticato anche sui social network e sembra che molte critiche siano arrivate anche da persone di sua conoscenza e noti personaggi del mondo dello spettacolo. Sembra che qualcuno abbia criticato Alfonso Signorini lamentando il fatto che abbia poca professionalità e soprattutto rispetto nei confronti del pubblico. Per chi non avesse seguito la puntata del Grande Fratello Vip, in qualche modo sembra che a provocare questa lite tra i due sia stato proprio Alfonso Signorini, lamentando alcuni comportamenti di Sonia Bruganelli.

Il riferimento di Sonia alle carte di credito

In molti hanno sottolineato il fatto che il conduttore non abbia avuto rispetto nei confronti di Sonia. Tutto sarebbe partito dal fatto che Sonia Bruganelli volesse intervenire ma Alfonso Signorini non le avrebbe dato la parola e questa situazione alla lunga sembra abbia fatto infuriare la Bruganelli che si è ribellata. Certo è che poi in qualche modo i toni si sono distesi, ma prima la Bruganelli avrebbe lanciato l’ennesima stoccata. “ALLORA INNANZITUTTO NON È SILVER MA È PLATINUM, CHE È UN PO’ DIVERSO”. E’ questa la frase di Sonia, che ha fatto riferimento alla carta di credito, sottolineando in questo modo che entrambi stanno comunque molto bene.