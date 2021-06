grande-fratello-vip,-sonia-bruganelli-opinionista:-arriva-la-reazione-di-bonolis

Fuori Pupo e Antonella Elia, dentro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: grande cambiamenti nelle file degli opinionisti del Grande Fratello Vip 6, in partenza in prossimo settembre. La conduttrice trentina e la moglie di Paolo Bonolis prenderanno il posto del cantante toscano e della soubrette torinese (il primo ha deciso di lasciare per dedicarsi ai concerti, la seconda non è stata riconfermata).

Nelle scorse ore Bonolis ha commentato l’indiscrezione (che di fatto è ora diventata una notizia certa) riguardante la sua dolce metà, Sonia. Lo ha fatto su Instagram, con un post dai toni ironici, come nel suo stile: “E mo so c…i tuoi”. Nel frattempo sale l’attesa di vedere la Bruganelli vestire i panni dell’opinionista, in quanto si tratta di una outsider. Certo la 47enne non è estranea al mondo televisivo, ma mai ha avuto un ruolo in video così di spicco. Ha sempre lavorato dietro le quinte. Adesso invece si metterà alla prova in prima linea. Insomma, un’altra musica. Non resta che attendere l’inizio del reality show e vedere come ‘Lady Bonolis’ se la caverà al fianco di Signorini.

Come sopradetto, l’altra opinionista sarà Adriana Volpe (manca ancora l’ufficialità da parte di Mediaset ma i giochi sono fatti). La conduttrice trentina, dopo una stagione non facile a Tv8 – ha condotto Ogni mattina con risultati non entusiasmanti in termini di ascolti – sbarca a Canale Cinque. Il GF Vip lo conosce molto bene, avendovi preso parte nel corso della quarta edizione come concorrente. Edizione che fu costretta ad abbandonare perché colpita da un pesante lutto: mentre era in gioco morì suo suocero.

La Casa più spiata d’Italia ha segnato uno spartiacque per Adriana, non solo dal punto di vista professionale. Terminata l’avventura nella dimora di Cinecittà, infatti, la Volpe ha visto naufragare il suo matrimonio con Roberto Parli, imprenditore svizzero. La rottura è tornata a riempire le pagine dei magazine di cronaca rosa di recente, quando Parli ha pubblicato un post social alquanto delicato e spinoso nei confronti dell’ex consorte. Il post è stato poi rimosso, con tanto di scuse rivolte ad Adriana.