grande-fratello-vip,-sonia-bruganelli-scrive-un-post-sui-social,-poi-mantiene-la-promessa-e-…

Cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip che ancora una volta verrà condotta da Alfonso Signorini. Al suo fianco però due nuovi volti ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver rivelato, attraverso una Instagram Stories, chi sarà a curare i suoi abiti nel corso delle diverse puntate. Ma, di chi stiamo parlando?

L’annuncio di Sonia Bruganelli sui social

Sonia Bruganelli, moglie del celebre presentatore Paolo Bonolis, per la prima volta entrerà a far parte della grande famiglia del Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Solitamente i telespettatori rivolgono una grande attenzione al look sfoggiato in particolar modo dalle donne che fanno parte del reality ed ecco che proprio a tal proposito ecco che nelle scorse ore la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato il nome di uno dei quattro stilisti scelti per l’intera durata del reality. La Bruganelli non ha scelto grandi nomi conosciuti da tutti ma ha deciso di offrire a degli stilisti emergenti la possibilità di curare il suo outfit per tutte le serate del reality. Ovviamente stiamo parlando di stilisti bravi e dotati di talento. Ma, chi sono? Uno è al momento il nome che è stato reso noto, e questo è quello di Laura D’Andrea. Mentre invece uno stilista emergente che non ha superato le selezioni è Luigi Accogli.

Il messaggio di ringraziamento della stilista

E proprio la giovane stilista emergente il cui nome è stato diffuso nelle scorse ore ha voluto scrivere un post pubblico per ringraziare la Bruganelli per l’opportunità che le è stata offerta e per aver avuto fiducia in lei. “Sono lieta di annunciare grazie alla possibilità e alla fiducia datami da Sonia Bruganelli di essere una dei 4 stilisti italiani emergenti che avrà l’occasione di far sfilare i propri abiti al Grande Fratello Vip”, queste nello specifico le sue parole.

La rivelazione sugli abiti

Laura D’Andrea ha inoltre fornito ai followers alcune anticipazioni sugli abiti da lei creati che la Bruganelli indosserà nel corso di alcune puntate del Grande Fratello Vip. La stilista ha voluto precisare che le sue sono delle creazioni assolutamente uniche realizzate su misura e personalizzate in base a quello che è il gusto della persona che dovrà indossarle. In questo caso specifico seguendo quindi i gusti e lo stile della Bruganelli. Tali abiti non è possibile trovarli sulla pagina social della stilista in quanto si tratta di capi assolutamente inediti.