Grande Fratello Vip torna a settembre: chi ha già fatto il provino

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini che proprio in virtù di questo nuovo impegno autunnale ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla televisione. In questi giorni sono trapelati molti nomi dei nuovi concorrenti del GF Vip e pare che una nota ex Velina di Striscia la notizia abbia sostenuto un provino con gli autori.

Come riporta Tv Blog Miriana Trevisan avrebbe avuto di recente un colloquio con la produzione del Grande Fratello Vip. Al momento non è chiaro se il provino sia andato a buon fine oppure no. Di sicuro sarebbe una grossa opportunità per la soubrette, tornata alla ribalta negli ultimi anni per via della relazione tra l’ex marito Pago e Serena Enardu.

Tra l’altro per Miriana Trevisan non sarebbe la prima volta in un reality show. Nel 2007 ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove si è classificata al quarto posto. Successivamente si è data da fare come ospite e opinionista televisiva. Il GF Vip sarebbe una vera e propria occasione di rilancio per Miriana, lanciata in tv negli anni Novanta da Non è la Rai.

Oltre a Miriana Trevisan pare che Alfonso Signorini e i suoi collaboratori stiano valutando per il cast del Grande Fratello Vip 6: Barbara Bouchet, Raffaella Fico, Gaia Zorzi (sorella di Tommaso), Katia Ricciarelli, Arisa, Martina Miliddi. Non ci sarà di certo Gabriel Garko che ha già smentito su Instagram qualsiasi coinvolgimento.

Patrizia Pellegrino ha invece fatto un appello ad Alfonso Signorini: l’attrice ha chiesto al giornalista e conduttore di entrare nella Casa più spiata d’Italia insieme alla figlia disabile Arianna.

Pupo lascia il Grande Fratello Vip

In attesa di saperne di più Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali.

Molto probabilmente non ci sarà neppure Antonella Elia che con i suoi comportamenti aggressivi avrebbe infastidito i dirigenti Mediaset.

Chi sarà il nuovo opinionista del Grande Fratello Vip? Al momento non è trapelato ancora nessun nome.