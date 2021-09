Grande Fratello Vip, Vertici Mediaset furiosi con Signorini. “Conduzione peggiore degli ultimi anni”. Cos’è successo

Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip sono stati duramente attaccati sui social da Giulio Cavalli, ex fidanzato di una delle concorrenti in gara, Miriana Trevisan. I due hanno avuto una relazione poco dopo che lei ha divorziato da Pacifico Settembre, in arte Pago, da cui ha avuto anche un figlio, Nicola. Il loro amore però non è sbocciato ed è naufragato nel 2019. Oggi la donna è entrata nella casa più spiata d’Italia, che già ha dato modo ai telespettatori di criticare i vari Vipponi. In particolare, l’attore, drammaturgo, scrittore, regista teatrale e politico ha avuto da ridire sull’abbigliamento di una delle coinquiline della casa.

A essere criticata duramente da Giulio Cavalli non la sua ex fidanzata, come si potrebbe immaginare, ma Jo Squillo. La donna, che sempre si è fatta portavoce di deboli e oppressi, ha deciso di presentarsi alla serata del Grande Fratello Vip vestita con il niqab, per sensibilizzare i telespettatori al caso delle donne in Afghanistan. Un caso che, secondo Giulio Cavalli, ha avuto una grandissima risonanza mediatica. Mostrarsi in questo modo, quindi, servirebbe semplicemente ad aumentare il favore del pubblico nel suoi confronti. Facendoci però una pessima figura.

“Uno dei peggiori esempi di banalizzazione nel peggiore contesto, con i peggiori coprotagnosti, con la peggiore conduzione e con il peggiore pubblico possibile” ha tuonato Giulio Cavalli. Insomma, non si salva proprio nessuno al Grande Fratello Vip, nemmeno la sua ex Miriana. “Accade che Jo Squillo annusando la golosità del tema della donne in Afghanistan (e c’è da augurarsi che volesse essere una furba mossa di marketing, perché l’idea che possa averlo fatto in buona fede atterrisce perfino di più) decida di presentarsi in diretta con il niqab.” Poi, la critica anche agli altri concorrenti.

“Non solo: le mani giunte e gli occhi da cucciolo abbandonato, circondata dagli altri partecipanti allo show che come prefiche hanno assunto la loro migliore posa pietosa. Tutti immersi nella parte di quelli che credono di avere inventato il “reality civile” che dalla casa del Grande Fratello esporta democrazia.” Soprattutto, Giulio Cavalli ce l’ha con Alfonso Signorini che ha invitato Jo Squillo a togliersi il niwab solo dopo averla ascoltata. “C’è da preparare la sfida di danza e le risse per lo share. L’importante è avere il materiale per infarcire i social, per una bella foto da dare in pasto a Instagram e qualche hashtag solidarietà da spalmare su Twitter”.

Secondo Giulio Cavalli la scena vista al Grande Fratello Vip è stato un capolavoro dell’indecenza, con protagonista Jo Squillo che ha concluso ancor peggio di quando ha iniziato: “Botta di bassezza ancora più bassa (sfidando l’impossibilità). Ha lasciato come chiosa della sua performance un quesito che rimbalza per la Casa: ‘Ma come fanno a indossarlo sempre?’”.

Non solo l'ex di Miriana Trevisan, sono stati in tantissimi sui social a criticare il comportamento della concorrente, trovando che il reality non sia il luogo più giusto per trattare certi argomenti e a quanto pare anche ai vertici Mediaset la scena pare non sia piaciuta affatto.

