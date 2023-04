Grande Natal tem oito pontos de praias e rios impróprios para banho

Maior parte dos locais impróprios fica na capital potiguar, segundo relatório do Idema. Areia Preta tem trecho impróprio para banho, de acordo com Boletim da Balneabilidade (Arquivo)

Anadelly Fernandes

O litoral de Natal e de cidades da região metropolitana conta com pelo menos oito pontos impróprios para banho, em praias e rios, neste fim de semana, segundo levantamento do programa Água Azul, publicado semanalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

Em Natal, os pontos impróprios são o acesso principal da Praia de Ponta Negra, dois pontos da Via Costeira – Cacimba do Boi e Barreira D’Água – além da praia de Areia Preta (Praça da Jangada) e Redinha (Rio Potengi).

Em Parnamirim, na Grande Natal, dois pontos foram classificados como impróprios para o banho, ambos no Rio Pium: Ponte Nova e Balneário Pium. Também teve ponto impróprio constatado em Nísia Floresta, na foz do Rio Pirangi.

Os pontos são classificados de acordo com a quantidade de coliformes encontrados na água e são considerados impróprios se passam do volume máximo estipulado em uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

No caso de Areia Preta, em Natal, o relatório apontou que, além da presença de coliformes, houve observação de “efluentes não tratados” lançados constantemente na praia.

Outros 25 pontos analisados pelos pesquisadores foram considerados próprios para o banho.

O levantamento é assinado por um engenheiro civil sanitário, um geólogo e um químico, integrantes do programa Água Azul.

Vittorio Rienzo