Grande Recife e Zona da Mata têm oportunidades de emprego com salários de até R$ 8 mil

Setores de hotelaria, vendas e administrativos são alguns que oferecem vagas de trabalho nesta segunda-feira (9). Manicure é um dos empregos ofertados nesta segunda-feira (9) pelas Agências do Trabalho de Pernambuco

Nesta segunda-feira (9), diversas cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata de Pernambuco têm oportunidades de emprego. As vagas são para áreas diversas do mercado, como vendas, hotelaria e engenharia e setores administrativos. Em alguns casos, o salário oferecido chega a ser de R$ 8 mil, para o cargo de gerente administrativo e financeiro, no Recife.

As vagas são registradas na Agência do Trabalho. É possível procurá-las em cada uma das unidades ou através da internet. Confira as oportunidades:

Cabo de Santo Agostinho

Auxiliar administrativo

Gerente comercial

Camaragibe

Representante comercial autônomo

Operador de sistemas de informática

Igarassu

Instalador de som e acessórios de veículos

Líder de produção no acabamento de chapas e metais

Auxiliar financeiro

Ipojuca

Auxiliar de limpeza

Estoquista

Gerente de hotel residencial

Guarda-vidas

Montador de móveis e artefatos de madeira

Técnico de controladoria

Vendedor

Recepcionista de hotel

Paulista

Carregador de caminhão

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores)

Padeiro

Professor de ciências naturais no ensino fundamental

Recife

Alfaiate

Auxiliar técnico de refrigeração

Açougueiro

Cabeleireiro

Chefe de serviço de limpeza

Costureira de máquina reta

Costureiro de colchões

Eletricista de instalações de veículos automotores

Gerente administrativo e financeiro

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe

Lanterneiro de automóveis

Manicure

Massoterapeuta

Fisioterapeuta acupunturista

Oficial de manutenção civil

Operador de motoniveladora

Operador de sistemas de informática

Preparador fisiocorporal

Engenheiro eletricista

Representante comercial autônomo

Técnico de estradas

Vendedor pracista

Instrutor de auto-escola

Vitória de Santo Antão

Auxiliar de cozinha

