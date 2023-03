Grande successo per “E’ solo un buco nell’acqua” al teatro Tordinona con Nicolas Zappa

Dal 28 febbraio sino a ieri è stato al teatro Tordinona “È solo un buco nell’acqua” scritto e diretto da Simone Corbisiero. Nicolas Zappa ha portato in scena lo spettacolo insieme al suo amico fraterno nonché compagno di studi Antonio Monsellato.

Nicolas, hai un “maestro” o un collega a cui sei grato o con il quale hai iniziato a muovere i primi passi ?

Il mio primo grande maestro (e amico) è stato Mario Grossi, con cui ho iniziato a studiare recitazione e a cui sarò sempre grato. Ma non posso non citare Claudio Collovà che è stato ed è una figura importante per il mio percorso e la mia formazione

Ci racconti dello spettacolo teatrale andato in scena nei giorni scorsi?

Sì lo spettacolo tratta di due ragazzi che in un luogo angusto e onirico si confrontano sulla loro vita e le loro paure. Tornare ad essere bambini sarà l’unica soluzione per accettare un mondo che li ha messi a dura prova.

L’8 marzo sarà una data anzi una mattinata importante, come mai?

Sarò ospite in una trasmissione televisiva per parlare anche di un altro spettacolo che sarà in scena ad Aprile con il testo e la regia oltre che l’interpretazione di Marta Bulgherini, altro figura importante della mia vita!

