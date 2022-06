Granita al caffè siciliana, come ottenerla cremosa con due ingredienti senza gelatiera

Granita al caffè siciliana, come ottenerla cremosa con due ingredienti. Una pausa caffè più gustosa, fresca e dissetante: una bella granita è quello che ci vuole. Magari riuscendo a farla comunque buona e cremosa con quei pochi strumenti che abbiamo a casa. Vediamo come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della Granita al caffè siciliana

250 ml di caffè

250 ml di acqua

70 gr di zucchero

200 ml di panna liquida da montare

1 cucchiaino di zucchero a velo

Preparazione

La prima cosa da fare è quella di procurarsi un pentolino. Aggiungete acqua e lo zucchero, mescolate bene e portate ad ebollizione il tutto. Continuate a mescolare e fate cuocere il nostro sciroppo di acqua e zucchero per altre 2 o tre minuti a fuoco medio. Una volta trascorso il tempo, togliete dai fornelli e lasciate raffreddare.

A questo punto, per addolcire e profumare aggiungete la bacca di vaniglia. Non dovete prendere l’interno ( come se fosse una crema) ma va bene anche lo stecco. A questo punto fate riposare il composto e prepariamo il caffè ( andrà bene sia quello con la Moca sia quello espresso in cialda o capsula).

Aggiungete quindi il caffè allo sciroppo, mescolate bene. Prendete la nostra ciotola e mettetela in freezer ( facendo spazio tra le cose che avete conservato). Trascorsa un’ora togliete dal freezer e mescolate: riponetelo quindi in freezer. Ogni due ore ripetete lo stesso procedimento. Il procedimento durerà circa 8 ore ( dipende dalla potenza del vostro freezer).

Per renderlo più piacevole e dolce

Montate la panna liquida con lo sbattitore elettrico aggiungendo un cucchiaino di zucchero a velo e completate la vostra granita al caffè con una bella cucchiaiata di panna montata.

