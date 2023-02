De acordo com a Associação de Proteína Animal, queda na produção de ovos nos países atingidos pela gripe aviária pode fazer Brasil aumentar exportações. Granjas reforçam medidas preventivas contra gripe aviária

TV TEM/Reprodução

A gripe aviária, uma doença altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, podendo causar grandes prejuízos aos criadores, embora nunca tenha sido registrada no Brasil, já apareceu em países vizinhos, o que tem deixado as granjas em estado de alerta.

Os cuidados sanitários fazem parte da rotina de muitas granjas, como na do avicultor Rômulo Tinôco, localizada no município de Guarantã (SP). Com uma produção diária de 380 mil ovos, eles precisam ser protegidos.

Veja a reportagem exibida no programa em 12/02/2023:

Granjas reforçam medidas preventivas contra gripe aviária

Em Bastos (SP), maior região produtora de ovos do estado, o Sindicato Rural orienta os avicultores a não receber visitas, trocar roupas e calçados ao entrar nas granjas, desinfectar veículos e evitar que o plantel tenha contato com outras aves.

De acordo com a Associação de Proteína Animal, a queda na produção de ovos nos países atingidos pela gripe aviária pode fazer o Brasil aumentar suas exportações. Isso sem afetar a demanda interna, apesar dos aumentos constantes do custo de produção.

Em 2022, o Brasil exportou 9,4 mil toneladas de ovos, 16,5% a mais em comparação com 2021. Em 2023, a previsão é que as exportações aumentem, passando de 10 mil toneladas.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

