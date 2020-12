La grappa all’arancia e cannella dall’intenso profumo e dalle spiccate proprietà digestive, perfetta per il dopo pasto, magari dopo una cenetta abbondante.

La ricetta è semplice anche se molto spesso quando si sente parlare di liquori fatti in casa ci si spaventa dicendo: “io non riuscirò mai! Troppo complicato!”

In realtà l’unica cosa fondamentale, quando si producono liquori in casa è armarsi di pazienza perchè queste sono preparazioni che hanno generalmente dei tempi di infusione e riposo a volte un po’ lunghi, prima di essere gustati. Ma null’altro di cui spaventarsi.

In più questa è anche una perfetta idea regalo, per una ricorrenza speciale, o anche solo, ad esempio, come presente da portare quando siete invitati a cena da qualcuno, per non arrivare a mani vuote o perchè no come regalo di Natale.

Conservate questa grappa sempre in bottiglie di vetro ben chiuse da tappi ermetici, di sughero o plastica in frigorifero o comunque in luoghi freschi: a queste condizioni di conservazione, resiste anche un anno senza problemi.

Potrebbe anche formarsi sul fondo qualche piccolo residuo, ma non preoccupatevi, è assolutamente normale essendo fatta in casa: filtratela ulteriormente ed il problema sparirà!

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

700 ml Grappa

40 g Zucchero Di Canna

2 Arance piccole biologiche

1 stecca Cannella di circa 5 cm

Preparazione

Per preparare la ricetta della grappa all’arancia e cannella, sterilizzate in acqua bollente un vaso di vetro ermetico della capienza di circa un litro, ed asciugatelo bene.

Lavate le arance, insistendo a strofinare energicamente negli avvallamenti della buccia per eliminare qualsiasi impurità nascosta, poi asciugatele con un panno da cucina.

Mettete nel vaso lo zucchero di canna, la stecca di cannella spezzata a metà e le scorze delle arance (possibilmente con poca parte bianca!) ottenute pelandole con un pelapatate affilato.

A questo punto date una mescolata, chiudete il vaso ermeticamente e lasciatelo in infusione per 40 giorni circa in un luogo luminoso ( io lo lascio vicino ad una finestra dove entra il sole), agitandolo ogni tanto per muoverne il contenuto; vedrete che pian piano cambierà di colore, assumendo una meravigliosa tonalità aranciata.

Trascorso questo periodo, filtrate la grappa con un colino a maglie molto fitte, eliminando scorze e cannella, poi imbottigliate e gustate.