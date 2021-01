grattugia-sporca?-il-trucco-del-congelatore-per-pulirla-in-1-minuto.-lo-chef-stellato-svela-come-si-fa

In generale, la cucina è un ambiente molto vissuto; per questo, occorre che sia sempre pulito ed igienizzato, a partire dagli strumenti che si utilizzano per preparare i cibi. Ad esempio, ci sono alcuni strumenti che devono essere puliti dopo ogni utilizzo per far sì che restino sempre funzionali; è il caso della grattugia per il formaggio. Non sempre, infatti, questo strumento si riesce a pulire bene e, molto spesso, restano residui di formaggio negli interstizi.

Alcuni consigli per pulire la grattugia

La grattugia è uno degli utensili più utilizzati in cucina, ma anche uno tra i più difficili da pulire bene. Questo piccolo attrezzo si utilizza per sminuzzare il formaggio, ma non solo; molto spesso, infatti, si utilizza anche per tagliare le verdure. Tuttavia, dopo l’utilizzo, è sempre complicato eliminare i residui di cibo tra i piccoli fori. Il detersivo che si utilizza per detergere le altre stoviglie non dovrebbe essere utilizzato per pulirla; infatti, potrebbero restare alcuni residui chimici che finirebbero per contaminare gli alimenti che portiamo in tavola.

Nel freezer: Un metodo molto semplice per pulire la grattugia è quello di metterla nel freezer e lasciarla lì fino a quando non congela; una volta congelata, i residui di cibo si staccheranno molto facilmente. Passate la grattugia sotto l’acqua corrente e poi asciugatela per bene prima di riporla.

Grattugia e pane secco: Se avete del pane raffermo, non buttatelo: è perfetto per pulire la vostra grattugia! L’azione abrasiva del pane raffermo rimuoverà i residui di formaggio; dopo aver passato la grattugia sotto l’acqua corrente, asciugatela bene per evitare la formazione di ruggine o muffe.

Eliminare i residui di verdura: Se utilizzate la grattugia per le verdure, il metodo migliore per rimuovere i residui è quello di utilizzare uno stuzzicadenti da passare tra i fori; dopo questa operazione, mettetela in ammollo in acqua calda per circa 10 minuti.

Eliminare l’odore di formaggio

L’odore del formaggio è piuttosto forte e, nonostante una pulizia perfetta, potrebbe continuare a rimanere sulla grattugia. Per eliminare l’odore in modo efficace è sufficiente passare mezzo limone sulla grattugia sporca; i residui si staccheranno e sul metallo resterà un odore fresco e pulito. Il limone, infatti, è un ottimo detergente naturale, oltre ad essere un disinfettante naturale. Dopo aver passato il limone, mettete la grattugia sotto l’acqua tiepida del rubinetto ed asciugate con attenzione. E voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi