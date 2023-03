Gratuidade do transporte coletivo aos fins de semana e feriados começa a valer neste sábado (11)

Medida foi prometida no início de março quando a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) fez um balanço dos 100 dias da prefeitura à frente do transporte coletivo. Linhas de ônibus também serão ampliadas no domingo. Ônibus do transporte coletivo de Palmas

A partir deste sábado (11) começa a valer a gratuidade do transporte coletivo de Palmas nos finais de semana e feriados para todos os usuários. A medida foi prometida no início de março quando a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) fez um balanço dos 100 dias da prefeitura à frente do transporte coletivo em Palmas.

Nesta quinta-feira (9) a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) também afirmou que vai ampliar as linhas de ônibus disponíveis aos domingos, que terão a mesma frequência da escala de sábado.

Também houve mudança na faixa etária da gratuidade para idosos, que passa a ser a partir dos 60 anos. Antes, a idade mínima era 65.

Segundo o superintendente da Agência, Morisdant Saboia, a medida “permite que o palmense possa aproveitar mais a cidade, visitar amigos, familiares, e movimentar parques, praias, além de outros espaços públicos voltados para o lazer da população”.

Além da gratuidade aos fins de semana, o município também disponibilizou ônibus exclusivos para mulheres, com objetivo de coibir situações de assédio sexual contra mulheres. A medida foi colocada em prática nesta semana.

Ainda foram prometidos novos ônibus com internet e abrigos nos pontos de parada dos coletivos.

Problemas continuam

Quem precisa recarregar o bilhete eletrônico do transporte público em Palmas tem passado por dificuldades. O atendimento é presencial e está sendo feito na sede da Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SUBE), antiga Seturb, no centro da capital. Diariamente, centenas de pessoas têm comparecido ao local e reclamado do tempo de espera, que pode ultrapassar horas.

A recarga também pode ser feita nas estações, onde o serviço não tem enfrentado reclamações.

Além disso, outra reclamação recorrente é em relação à forma de pagamento. Por enquanto, os usuários do transporte coletivo têm que sacar dinheiro antes de ir à SUBE. Isso porque não é possível fazer o pagamento por pix ou cartões de débito e crédito, somente em dinheiro vivo.

Outra reclamação é a demora e lotação em algumas linhas de ônibus, principalmente na região sul de Palmas, onde os moradores fizeram protestos ao longo da semana.

Sobre a forma de pagamento, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), afirmou que vai ser normalizado em breve, mas não colocou um prazo. Em relação à demora dos ônibus, disse que vem disponibilizando ônibus extras para atender a população em locais de maior fluxo de passageiros como a Estação Xerente, no Jardim Aureny III.

