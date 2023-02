Grave acidente de carro mata jovem em Mendes; namorado dela está na UTI

Nicole Rezende Figueiredo, de 23 anos, estava no banco do carona do veículo, que bateu contra uma árvore na RJ-127, perto da entrada do bairro Coqueiros. Vitor de Carvalho, de 33 anos, que dirigia o automóvel, foi resgatado em estado grave. Nicole Rezende Figueiredo tinha 23 anos

Um grave acidente terminou com a morte de uma jovem na noite de domingo (12) em Mendes (RJ). Nicole Rezende Figueiredo, de 23 anos, estava no banco do carona de um carro que bateu contra uma árvore na RJ-127, perto da entrada do bairro Coqueiros.

O namorado dela, Vitor de Carvalho, de 33 anos, que dirigia o veículo, está internado em estado grave.

Carro bateu contra árvore na RJ-127

O acidente aconteceu por volta de 20h15. O casal estava seguindo no sentido Vassouras (RJ) quando Vitor perdeu o controle da direção e bateu contra a árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Nicole morreu na hora. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal.

Já Vitor foi resgatado em estado grave e levado para o Hospital Universitário de Vassouras (RJ).

Segundo a unidade médica, ele chegou desorientado, com fraturas na cervical, no fêmur direito (exposta) e esquerdo e na tíbia. Vitor passou por cirurgia durante a madrugada e estava intubado na UTI na manhã desta segunda-feira (13).

A cena do acidente passou por uma perícia da Polícia Civil. O caso foi registrado na delegacia de Mendes, que ficará responsável por apurar as circunstâncias deste acidente.

