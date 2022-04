Da Prato ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù, per ora è escluso il trapianto. In Italia già 9 casi segnalati E’ arrivata anche in Italia l’epatite acuta pediatrica di natura sconosciuta che ha messo in allarme l’Europa. Al momento sarebbero 9 i casi sospetti segnalati, ed uno di questi si e’ verificato a Prato. Un bambino di…

Read More “Grave bimbo di 3 anni per sospetta epatite acuta sconosciuta” »

L’articolo Grave bimbo di 3 anni per sospetta epatite acuta sconosciuta proviene da Grandeinganno.