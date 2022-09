Grave colpo per Silvia Toffanin, disastro a Verissimo. Mediaset deve intervenire, cos’è successo

Per Silvia Toffanin l’anno comincia con una vera e propria delusione: Ilary Blasi non potrà prendere parte a Verissimo. La moglie di Pier Silvio Berlusconi è stata riconfermata con una doppia puntata del suo show di interviste. Già dall’anno scorso, infatti, la trasmissione veniva trasmessa anche di domenica dopo Amici, e non solo di sabato come nelle edizioni precedenti. Un impegno che ha spaventato la presentatrice in un primo momento, ma che si è rivelato vincente guardando gli ascolti. La Mediaset infatti ha preso la decisione di togliere potere a Barbara D’Urso e di sostituirla.

Barbarella stava perdendo sempre più share di domenica, venendo battuta ripetutamente dalla concorrenza di Mara Venier con Domenica In. Per questo la rete di Berlusconi ha deciso di rilanciare con la sua più grande presentatrice, Maria De Filippi, e con Silvia Toffanin. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno il palinsesto è stato riconfermato. La stagione di Verissimo però inizia con un duro colpo: Ilary Blasi non potrà essere presente. Nel corso degli anni la presentatrice di L’Isola dei Famosi ha sempre preso parte ad almeno una puntata della trasmissione.

Le due donne infatti hanno cominciato insieme il loro percorso sul piccolo schermo e sono molto amiche. Entrambe sono riuscite ad avere successo e si sono affiancate a due uomini di rilievo: Silvia con Pier Silvio Berlusconi e Ilary con Francesco Totti. Ma da questa estate non si parla d’altro della rottura tra la show girl e il campione della Roma. Tutto è iniziato quando lui è stato paparazzato ripetutamente insieme a Noemi, quella che sappiamo essere diventata la sua nuova compagna. I gossip si sono succeduti, finché non è stata data la notizia ufficiale del divorzio: un evento che ha lasciato senza parole l’Italia intera.

Ma la storia non è finita: tutti gli occhi adesso sono puntati sulla loro guerra in tribunale. Sembra proprio che quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sia un divorzio semplice né amichevole. Entrambi hanno schierato i più agguerriti tra gli avvocati e adesso l’ex calciatore ha rilasciato un’intervista chock. Tra le altre cose, ha raccontato che la sua ex moglie gli ha rubato la collezione di orologi e lui di rimando le ha rubato le borse. Adesso aspettiamo la reazione della show girl, e tutti abbiamo pensato che sarebbe avvenuta in grande stile proprio da Silvia Toffanin a Verissimo.

Solo qualche mese fa Ilary Blasi era intervenuta in una puntata dello show per smentire le voci su una sua crisi con il marito. Adesso che la verità è saltata a galla, però, sembrava molto probabile che la donna accettasse un nuovo invito da parte della sua cara amica. A chi regalare questo immenso scoop se non a Silvia Toffanin? Da qui, la terribile notizia: la show girl non potrà raccontare la sua verità a Verissimo. A quanto dicono i rumors, le sarebbe stato impedito dagli avvocati: pena un confronto in tribunale con Francesco Totti. Un grave colpo per la Mediaset che con questa intervista avrebbe ottenuto uno share elevatissimo.

