grave-incidente-tra-un’auto-e-un-camion-sulla-roma-civitavecchia:-chilometri-di-code-al-casello

ROMA – Roma: questa domenica infernale sulle strade della Capitale e dintorni sembra non finire, con un ennesimo brutto incidente avvenuto stavolta sulla A12 Roma-Civitavecchia intorno alle ore 16,00, dopo il sinistro avvenuti nella prima mattina, sulla via Ostiense in direzione Roma, dove sono rimaste coinvolte almeno 4 macchine.

Un altro grave incidente sta segnando le strade di principale collegamento della capitale. Nel primo pomeriggio e precisamente intorno alle ore 16,00 un’automobile ed un camion sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Non è stata ancora diffusa una nota sulla dinamica né è possibile per il momento riportare le condizioni degli occupanti dei due mezzi, sui quai stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari dell’ARES 118.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale a supporto delle operazioni per la messa in sicurezza di tutto il tratto coinvolto e i rilievi che cercheranno di capire cosa abbia portato i due veicoli a scontrarsi.

Potranno risultare utili le testimonianze di tanti automobilisti che si trovavano in quel momento sulla A12 Roma-Civitavecchia in direzione della Barriera Roma Ovest in direzione Roma, proprio li sembra sia avvenuto l’incidente.

Per quanto riguarda l’aspetto delle ripercussioni sul traffico è evidente che siano già pesanti proprio in corrispondenza della Barriera Roma Ovest dell’Autostrada A12, uno degli accessi autostradali più attivi nel Comune di Fiumicino, dove le code sono diventate chilometriche.

