grave-lutto-per-emilio-fede:-l’addio-straziante

Compleanno tragico per Emilio Fede, che proprio domani compie 90 anni: l’ex direttore del TG4 ha subìto un lutto molto grave.

Per il giornalista Emilio Fede gli ultimi anni sono decisamente drammatici: ai problemi giudiziari e fisici si aggiunge adesso un grave lutto sopravvenuto in queste ore.

Solo pochi giorni fa raccontava che l’operazione alle vertebre affrontata dopo essere caduto per strada lo aveva lasciato semiparalizzato, costringendolo in carrozzina. Ancora affidato ai servizi sociali per la condanna nel processo Ruby Ter, aveva chiesto al tribunale il permesso di andare da Milano a Napoli per il suo compleanno.

Desiderava festeggiare i 90 anni con la moglie, Diana De Feo. Purtroppo però la donna è mancata proprio in queste ore.

Diana De Feo, moglie e giornalista impagabile

Una morte drammatica e per certi versi inattesa, quella della moglie di Emilio Fede. Nonostante avesse 84 anni ed avesse appena subìto un’operazione, infatti, le sue condizioni apparivano buone.

A raccontarlo è lo stesso fede, che ha dichiarato

Ha ripreso a vivere con una fora incredibile. Ce la farà. Legge i giornali e, se non riposa, parla al telefono. Spero mi diano il permesso di andare da lei per il mio compleanno

Diana De Feo ed Emilio Fede sono stati sposati per 57 anni, un matrimonio arricchito da due figlie e cinque nipoti. Giornalista, la De Feo aveva iniziato la carriera in Rai nel 1976.

Bella, acuta, intelligente e per certi versi molto “avanti”, in gioventù aveva perfino rifiutato una proposta di matrimonio da parte di Costantino di Grecia.

Figlia di Italo De Feo, vicepresidente della Rai, aveva sempre avuto una grande passione per il giornalismo e per la politica: era stata anche Senatrice per Forza Italia dal 2008 al 2013.

Emilio Fede è, ovviamente, molto provato dal lutto. Ha dichiarato al Corriere della Sera