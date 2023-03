Grávida de 2 meses é morta pelo companheiro dentro de casa com facada no pescoço em SC

Homem foi detido em flagrante e confessou uso de drogas, mas disse não se lembrar da violência, que foi relatada por testemunhas à polícia. Grávida é assassinada pelo companheiro em Erval Velho (SC)

Kerlyn Tiepo Zanon, de 26 anos, grávida de dois meses, foi morta com um golpe de faca no pescoço dentro da casa onde no interior do município de Erval Velho, no Oeste catarinense. O único suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, que foi preso em flagrante.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (27) na casa onde os dois moravam na Linha São Pedro, próxima a comunidade de Barra Fria. A vítima foi atingida no pescoço e a informação sobre a gravidez foi confirmada por familiares à Polícia Militar (PM).

A motivação para o assassinato será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, a corporação levantou com testemunhas que o companheiro teria usado drogas e, descontrolado, atacou a vítima. Foi relatado aos investigadores que o casal não tinha histórico de brigas.

O suspeito do crime, de 31 anos, foi contido no próprio local por vizinhos até a chegada da PM para a prisão, que foi enquadrada como feminicídio.

Em depoimento na delegacia, o homem confessou o uso de droga, mas não se recorda da violência.

“O autor alegou que não se recorda do fato e que se lembra, apenas, do pai tentando segurá-lo e de ver o corpo da esposa no chão, sem saber o que houve. Também disse que não houve discussão com a companheira, além de ter confessado uso de drogas do tipo cocaína há vários anos”, informou a Polícia Civil.

No local, os bombeiros também encontraram a sogra da vítima, que estava em estado de choque. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, para atendimento.

Vito Califano