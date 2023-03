Grávida de motorista acusado de estupro por menor dá à luz após marido revelar sexo ‘consensual’

Crime teria acontecido em Santos, no litoral de São Paulo. Motorista negou ter estuprado a passageira, de 17 anos, e relatou à Polícia Civil ter feito ‘sexo consensual’ com ela dentro do carro. Motorista de aplicativo é acusado de estuprar passageira durante corrida em Santos (SP)

Reprodução/Redes Sociais

A esposa do motorista de aplicativo acusado de estuprar uma passageira em Santos, no litoral de São Paulo, deu à luz uma menina, filha do casal, após o parceiro ter negado o crime à Polícia Civil e ter afirmado que fez ‘sexo consensual’ com a menor de idade dentro do carro. A jovem chegou a fazer um post, nas redes sociais, negando que o marido tenha tido relações com a garota.

O estupro teria acontecido após a passageira, de 17 anos, ter saído de uma festa no bairro Vila Mathias, na madrugada do último sábado (25). O motorista, de 28, foi acusado pelo pai da adolescente de estupro de vulnerável, uma vez que a filha dele alega ter sido abusada sob o efeito de álcool e, por essa razão, não se recordava com detalhes do ataque.

Segundo apurado pelo g1 nesta quarta-feira (1), a filha do motorista com a esposa nasceu na manhã em um hospital, que não teve o nome divulgado, na região da Baixada Santista. O casal deve permanecer na unidade de saúde com a criança, que passa bem, até a próxima quinta-feira (2).

A esposa do motorista chegou a publicar um texto em suas redes sociais defendendo o marido e afirmando que ele “não estava em farra”. Pouco depois, porém, o próprio homem registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos alegando ter se relacionado sexualmente com a passageira.

“Eu conheço a índole do meu marido e ele estava trabalhando. Não estava em farra. [O companheiro] não estava de graça com ninguém, apenas indo atrás do nosso sustento”, desabafou a mulher em publicação nas redes sociais.

Esposa de motorista de aplicativo rebate acusação da passageira

Reprodução/Redes Sociais

Entenda o caso

Segundo apurado pelo g1, a jovem realizou exame no Instituto Médico Legal (IML) e comprovou a ‘conjunção carnal recente’.

O pai dela relatou, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, que ele estava indo trabalhar, por volta das 7h, quando a filha ligou para ele e contou o que havia acontecido.

A jovem relatou ao pai que, durante o percurso de volta para a casa, o motorista começou a mostrar para ela conteúdo sexual similar ao publicado na plataforma ‘onlyfans’. Ele teria afirmado que tem um perfil neste site e teria sugerido que eles produzissem um conteúdo parecido.

Adolescente afirma ter sido estuprada por motorista de app que teria sugerido produzir conteúdo sexual similar a ‘onlyfans’ em Santos

Reprodução

Assim que a menina foi deixada em casa, já no início da manhã, ela teria ido até uma farmácia comprar uma pílula do dia seguinte e ligado para o pai, que imediatamente a acompanhou à DDM.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso citado é investigado como estupro de vulnerável e ameaça na DDM de Santos. A autoridade policial aguarda o resultado de exames periciais para análises e esclarecimento dos fatos.

A SSP-SP não informou a versão do investigado e disse que maiores detalhes serão preservados por envolver crime sexual e com menor de idade.

Uber

Por meio de nota, a Uber disse que repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência.

O motorista parceiro teve a conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber disse ainda que se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações.

Adolescente estava indo para casa ao sair de uma festa quando teria sido estuprada pelo motorista de app em Santos; imagem ilustrativa

Divulgação

“A Uber defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Desde 2018, a empresa participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher. A empresa lançou o Podcast de Respeito e uma campanha educativa de combate ao assédio em parceria com o MeToo Brasil. A plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero, que será disponibilizado para a usuária”.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200