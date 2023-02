‘Grávida do crime’ é filmada furtando imóvel com comparsa no litoral de SP; VÍDEO

Dupla invadiu uma casa em São Vicente (SP) e furtou mais de R$ 20 mil em equipamentos. Grávida e comparsa furtam objetos avaliados em R$ 20 mil no litoral de SP

Uma gestante, de 29 anos, e um homem, de 42, foram presos em flagrante após invadirem e furtarem objetos de uma casa em São Vicente, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil informou que os itens levados pelo casal estão avaliados em R$ 20 mil.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (4), no Centro. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla chamou atenção de agentes que faziam patrulhamento pela região, pois estava agindo de forma suspeita, ao observar os imóveis, por volta das das 2h30.

Gestante (à esq.) e homem (à dir.) invadiram e furtaram objetos de uma casa em São Vicente, SP

Reprodução

A corporação conta que o homem foi encontrado carregando uma televisão de 55 polegadas nos braços. A Polícia Civil complementou que ele tentou fugir e disse, ainda, que teria encontrado o objeto no chão em frente a uma casa.

A gestante foi encontrada na sequência, deitada num comércio próximo ao local. Ela informou aos policiais onde havia escondido os demais objetos furtados.

A dupla foi presa e conduzida ao DP Sede de São Vicente junto com os itens furtados. No local, a ocorrência foi registrada e a vítima, de 38 anos, identificou os pertences e os levou para casa.

Além da televisão de 55 polegadas, o casal havia pegado uma mesa de som, caixas de som, um projetor e uma fonte de potência, que segundo a Polícia Civil valem R$ 18,5 mil.

Televisão, mesa de som, caixas de som, projetor e fonte de potência foram furtados da casa

Polícia Militar/Divulgação

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla