Grávida e três filhos menores são resgatados de cárcere privado no RJ; homem foi preso

Vítimas foram encontradas em uma casa no bairro Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, nesta quarta-feira (8). Segundo a polícia, a mulher tem 30 anos e vivia com o autor do crime desde que tinha 12 anos. Homem foi preso em flagrante por manter mulher e três filhos em cárcere privado

Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher grávida de sete meses e seus três filhos menores de idade foram resgatados de cárcere privado em uma casa no bairro Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, nesta quarta-feira (8). O homem, que mantinha os quatro em cárcere, foi preso em flagrante.

Ele responderá por cárcere privado qualificado e também pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A mulher resgatada tem 30 anos e vivia com o suspeito, identificado apenas pelas as iniciais J.E.S.F., desde que tinha 12 anos de idade. De acordo com a polícia, a mulher sofria constantes agressões e ameaças do homem.

As crianças são filhas do agressor e da mulher. Os filhos têm 7, 9 e 13 anos.

O resgate foi realizado por policiais civis da 147ª DP e policiais militares. Segundo a polícia, o homem “possuía um arsenal em casa” e ameaçava testemunhas. Entre as armas apreendidas estão:

1 pistola;

20 munições calibre .380;

4 estojos deflagrados calibre .380;

1 facão;

1 canivete;

3 rádios de comunicação;

1 espingarda e três celulares.

Armas apreendidas em casa onde mulher grávida e três crianças foram resgatadas de cárcere privado em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Divulgação/Polícia Civil

A polícia recebeu a denúncia informando sobre a situação e representou à Justiça pela busca domiciliar.

A mulher foi encontrada com diversos hematomas pelo corpo. Na casa, foram apreendidos uma pistola, munições e outros materiais.

O resgate ocorreu no Dia Internacional da Mulher, data que ressalta a importância da luta por direitos e igualdade de gênero, bem como a urgência em combater a violência contra as mulheres.

