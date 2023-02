Grávida grita e chora em desespero no chão por atendimento em maternidade; MPRR investiga

No vídeo, ela grita e pede “tira minha neném, por favor”. A Sesau, responsável pela maternidade, informou que ela recebeu “todo o atendimento necessário da equipe de obstetrícia”. Grávida grita e chora em desespero no chão por atendimento em maternidade de RR

Sobre a paciente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que ela recebeu ” todo o atendimento necessário da equipe de obstetrícia”

Uma grávida chorando em desespero na Maternidade Nossa Senhora de Nazareth ganhou repercussão nas redes sociais em Roraima. As imagens mostram ela deitada no chão gritando para que tirem o bebê. As imagens são fortes (veja o vídeo acima). Com a repercussão, o Ministério Público de Roraima (MPRR) instaurou nesta quinta-feira (2) um inquérito para apurar o caso.

No vídeo, a gestante grita “tira minha neném, por favor” e funcionários da maternidade a ajudam a levantar do chão. De acordo com o MPRR, a procuradoria já enviou ofício à direção da maternidade para que preste informações sobre o ocorrido.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), responsável pela unidade, informou que ela recebeu “todo o atendimento necessário da equipe de obstetrícia” e que o quadro obstétrico estava estável, assim como o bebê. Sobre o hospital, a pasta acrescentou que a obra está na fase de conclusão dos serviços de reforma.

Além disso, disse que irá se manifestar ao MPRR assim que for notificada oficialmente e se colocou à disposição dos órgãos de fiscalização. “A permanência de pacientes em poltronas e corredores não são indicativos de ausência de leitos ou desassistência da equipe médica. Todas as gestantes encontram-se medicadas e internadas, acompanhadas pela equipe da Maternidade”, completou.

A maternidade Nossa Senhora de Nazareth passa por reformas desde junho de 2021. Desde então, os pacientes estão sendo atendidos em um espaço temporário no bairro 13 de Setembro, zona Sul de Boa Vista.

Em setembro do ano passado, durante um vendaval, o forro da unidade chegou a cair. Em imagens registrado no local, mães estavam com bebês de colo em cadeiras de plástico.

Forro da maternidade desabou durante forte chuva

Reprodução

O Ministério questionou sobre o atendimento prestado aos pacientes, quantidade de leitos da maternidade, ocupação, estatística dos últimos seis meses sobre os partos realizados e número de pacientes internadas que aguardam a realização de parto.

Nos últimos dois anos o Ministério Público de Roraima instaurou outros procedimentos para investigar e monitorar a qualidade do serviço prestado na maternidade em vários aspectos, como a possível suspensão de cirurgias por falta de material esterilizado no hospital e superlotação da unidade.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Rienzo