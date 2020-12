gravidanza:-l’intimo-per-essere-sensuali-a-capodanno

Capodanno è sempre più vicina e anche se si è in dolce attesa è arrivato il momento di pensare all’intimo da indossare la notte del 31.

Con la gravidanza il corpo cambia, ma questo non vuol dire rinunciare alla propria sensualità, e il passaggio dall’anno vecchio al nuovo è l’occasione giusta per sentirsi bella e sexy.

Secondo la tradizione la lingerie deve essere rossa, ma anche con tonalità come nero o color carne si può essere raffinate ed eleganti. Vediamo alcune idee per scegliere l’intimo perfetto per la notte di Capodanno delle future mamme.

Reggiseno in pizzo

Il pizzo non può mancare durante la notte di Capodanno, se poi è nero impossibile non indossare il reggiseno per allattamento in questo materiale. Il tessuto in microfibra di qualità, rende il reggiseno piacevole e morbido sulla pelle. Le coppe seguono la naturale forma del corpo, mentre le spalline regolabili, assicurano il massimo del comfort. L’apertura per allattamento con clip permette di aprire e chiudere il reggiseno con una sola mano. Per garantire la massima vestibilità è possibile scegliere tra 2 modelli la coppa imbottita per seni piccoli e medi oppure la variante sfoderata per un décolleté più generoso. Perfetto per chi vuole essere comoda, senza rinunciare all’estetica.

Pro. Veste bene anche le taglie più abbondanti.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Reggiseno senza cuciture

Per sentirvi comode e sensuali allo stesso tempo, questo reggiseno senza cuciture è perfetto. Realizzato in diversi colori come il panna, nero e rosa, ha una deliziosa decorazione in pizzo sulla scollatura. Realizzato in tessuto di cotone è traspirante e strechy, adatto per la gravidanza, l’allattamento e dopo il parto perche si adatta facilmente ai cambiamenti del corpo. Le cinghie regolabili e le spalline ampie antiscivolo riducono la pressione sulle spalle, mentre la chiusura allungabile sostengono le forme in modo naturale. Lavabile in lavatrice il modello è leggero e morbido.

Pro. Il reggiseno veste bene e non stringe.

Contro. Bisogna fare attenzione alla taglia.

Reggiseno allattamento

Durante la fase della gravidanza e dell’allattamento è importante sentirsi comode e sensuali, con questo reggiseno è possibile unire entrambi gli aspetti ed essere irresistibili la notte di Capodanno. Realizzato in tessuto di alta qualità, è morbido al tatto e traspirante pensato per prevenire la crescita dei batteri. I bottoncini frontali possono essere aperti con una sola mano per facilitare la fase dell’allattamento. Gli spallacci larghi e l’assenza di ferrettino riducono la pressione sulle spalle e sul petto per avere il massimo del comfort in ogni situazione.

Slip con pizzo

Come il reggiseno anche per lo slip la notte di Capodanno non si può rinunciare al pizzo che rende il capo intimo sensuale e raffinato allo stesso tempo. Realizzato in cotone è comodo e sicuro sulla pelle, perchè il materiale è traspirante e antibatterico. Il modello è stato pensato per la fase della gravidanza, lo slip a vita bassa incrociato sul davanti accompagna le forme senza stringere sulla pancia. Le cuciture in cotone e l’alta elasticità vi lasciano libere di muovervi. Disponibile in diversi colori, non vi resta che scegliere quello che fa per voi.

Pro. Si adattano bene ai cambiamenti del corpo.

Contro. Si deve scegliere bene la taglia.

Camicia da notte in raso

Per sedurre in modo semplice ed elegante la camicia da notte in raso non può mancare la notte del 31 dicembre. Disponibile in diversi colori potete scegliere tra il tradizionale rosso, l’elegante nero o il classico bianco, dovete farvi guidare solo dai vostri gusti. Il tessuto in raso è reso unico dagli inserti in pizzo che danno un tocco in più alla camicia da notte. Traspirante e confortevole grazie alle spalline regolabili potete adattarla alle vostre forme ed esigenze.

Pro. Il materiale è morbido.

Contro. Veste un po’ piccola.

Camicia da notte in pizzo

Se avete un animo romantico, durante il periodo della gravidanza non dovete metterlo da parte. Con la camicia da notte in pizzo potete esprimere tutta la vostra eleganza e raffinatezza. Disponibile nei classici colori nero e bianco, per la notte di Capodanno potete sfoggiare anche un sensualissimo rosso che lascerà la vostra dolce metà a bocca aperta. Il tessuto morbido e confortevole, regala una piacevole sensazione sulla pelle e nello stesso tempo si adatta alle forme del corpo che cambiano e alla pancia in crescita. Pensato anche per la fase dell’allattamento, è perfetto per farvi sentire a vostro agio e chic nel periodo più bello per ogni donna.

