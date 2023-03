grazie-alla-famiglia

Dopo 6 mesi di ospedale, prima causa Covid grave con un mese di terapia intensiva sotto casco, seguito subito dopo da due interventi chirurgici molto gravi di 10 ore l’uno e altri 40 giorni di terapia intensiva, sono riuscito finalmente a ritornare a casa dalla mia straordinaria famiglia. Ma arrivato a casa, in condizioni davvero deboli, sono riuscito a migliorare solo grazie alle cure e all’affetto del personale dell’Ant e dei miei figli Roberto e Laura che tuttora mantengono in piedi una squadra con tutti i medici interessati alle mie cure. Ma il ringraziamento più grande va a mia moglie Dina per la dedizione e l’assistenza che mi dà sia di giorno che di notte. Senza di lei non sarei qui a scrivere.

Gianfranco Martelli

Vittorio Ferla