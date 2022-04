great-place-to-work:-ecco-le-aziende-vincitrici-(una-cerca-nuovi-dipendenti)

La Micron Semiconductor, multinazionale americana di semiconduttori e chip di memoria, è al primo posto tra le grandi aziende dove si lavora bene in Italia, presente ad Agrate Brianza, Vimercate, Padova, Arzano (in provincia de l’Aquila) e Avezzano (Napoli), con 525 dipendenti. Al secondo posto, American Express, colosso dei servizi finanziari (ben mille addetti nel nostro Paese). Terza, la biotech AbbVie. La classifica è dell’ormai celebre Great Place to Work, presente in 62 Paesi al mondo, istituto che ogni anno conduce una ricerca sul clima aziendale per stilare il suo Best Workplaces. Nella categoria che comprende un numero minore di dipendenti, compresi tra 499 e 150, vince la Cisco Systems, multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking. seguita dall’italiana Bending Spoons, specializzata in applicazioni per dispositivi mobili (Splice, 30 Day Fitness e Live Quiz). Al terzo posto, l’americana Salesforce, che offre soluzioni di marketing digitale. Ancora, nella categoria delle imprese che contano da 50 a 149 persone vince Biogen, multinazionale americana di biotecnologie con sede a Cambridge, Massachusetts, specializzata nella scoperta, sviluppo e fornitura di terapie per il trattamento di malattie neurologiche, che è arrivata prima anche nella scorsa edizione e si piazza comunque ai primi posti da ben dieci anni consecutivi. Segue Sidea Group – specializzata nello sviluppo di Progressive Web App (PWA), applicazioni ibride tra una normale applicazione web e una nativa mobile. Sidea tra l’altro ha un’Academy in cui forma figure dedicate alla consulenza e allo sviluppo in ambito Cloud e, tramite un percorso di 240 ore di formazione, completamente gratuito, punta a nuove assunzioni nel proprio team. Al terzo posto Insight Technology Solutions, società tecnologica globale quotata in borsa, con sede in Arizona, che si concentra sulle funzionalità business-to-business e informatiche per le imprese. Infine, il gruppo delle piccole startup (da 10 a 49 dipendenti) è vinto da Fluentify, piattaforma online italiana per imparare le lingue. A seguire, Nebulab e Storeis, attive tra ecommerce e digital marketing.

Ma come avviene la selezione? Le 60 aziende premiate sono state scelte tra le 210 che si erano candidate, partecipando a un’indagine sull’analisi di clima organizzativo. I collaboratori di queste aziende, 94.064, hanno dunque risposto a una survey ed espresso la propria opinione sull’esperienza lavorativa e l’analisi dei dati risultanti ha permesso di stilare questa classifica. Il questionario sul clima aziendale e sull’esperienza lavorativa – Trust Index© – è preponderante per la classifica: vale il 75% del punteggio. Il restante 25% consiste nella valutazione di Great Place to Work® di un questionario a compilazione da parte del management aziendale, il Culture Audit©, nel quale l’organizzazione descrive come realizza l’eccellente ambiente di lavoro rispetto al quale i collaboratori si sono espressi. Le informazioni concesse dai dipendenti sono raccolte naturalmente in forma anonima. L’obiettivo della classifica non è solo premiare le organizzazioni eccellenti, nelle quali il livello di «fiducia» è alto, ma anche quelle che lo sono secondo il parere di tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali. Si chiama infatti metodologia “For All”, ed è la stessa utilizzata a livello internazionale per esprimere la misura in cui ogni gruppo che fa parte dell’organizzazione, ogni persona, indipendentemente da genere, età, ruolo, anzianità aziendale, vive l’esperienza lavorativa come positiva. Esso è esplicitato dalla capacità dell’organizzazione di individuare, stimolare, coltivare e fare leva sulle abilità, le aspirazioni, le inclinazioni, le unicità delle proprie persone affinché tutte siano messe in condizione di vivere appieno e in modo positivo l’esperienza lavorativa, esprimendo il proprio massimo potenziale. Per capirci, prendendo come esempio la demografia di genere, più simile è l’esperienza di lavoro tra uomo e donna, più alto sarà il punteggio del fattore For All per la demografia. Questo ragionamento vale per tutte le 5 demografie del questionario, che sono genere, età, anzianità aziendale, livello organizzativo, condizione contrattuale.

