grecia,-isola-di-lipsi:-lospot-del-sindaco-che-canta-battisti-per-i-turisti

Lipsi è una piccola isola greca, perla del Dodecaneso. Tempestata di chiesette bianche e azzurre, una per ciascuna famiglia che vi abita, ha acque cristalline, spiagge incantevoli, luce chiarissima e sole potente. Non la si raggiunge facilmente dall’Italia, mediamente ci si impiegano quarantotto ore tra volo e notte in località vicina, Kos o Rodi a seconda dalla tratta scelta, infine, dopo traghetto o aliscafo, si raggiunge l’agognato porticciolo, che tanto piace ai velisti. Sì, Lipsi è molto amata da chi pratica vela, tanto che Giovanni Soldini l’ha scelta per festeggiare il suo matrimonio alcuni anni fa, con un banchetto che tutti ricordano, a cui fu invitato l’intero paese, circa 700 abitanti, che si svolse nella piazzetta centrale, tra tzatzichi, portate di pesce, moussakà, musica tradizionale, danze e Sirtaki.

Quest’anno il turismo a causa del Coronavirus è diminuito parecchio: il 40% in meno. L’economia dell’isola oltre la pesca e l’agricoltura ha tra le sue fonti principali il turismo estivo, fortunatamente però quasi tutte le attività legate a questo settore sono riuscite a non chiudere. Pericolo scampato dunque, ma per prepararsi a un’estate che potrebbe essere ancora compromessa dal Covid, l’intraprendente sindaco di Lipsi, Fotis Mangos, ha deciso di mettere le mani avanti e con un colpo di scena, facendo leva sulle sue capacità canore, si è inventato una forma di “propaganda” musicale: con trasporto ha interpretato “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e ci ha fatto un videoclip che mostra le bellezze dell’isola.

Il 90% dei turisti che raggiungono la località d’estate sono italiani, forse per questo il sindaco ha scelto un brano classico della nostra canzone d’autore, cantato in coppia con la bionda Marina Manolakou, artista molto famosa in patria proprio per i duetti, e lo fa in un italiano che rasenta la perfezione, se non fosse per qualche doppia in meno, “careto”, e una leggera inflessione ellenica.

Grecia, isola di Lipsi. Il sindaco: “Canto Battisti e lo dedico a chi ama questa terra”

Fotis Mangos, primo cittadino già al suo secondo mandato, di mestiere fa l’insegnante di ginnastica. Energico e solare come la sua isola, non ha mai nascosto la grande passione per la musica. Ogni estate durante le feste serali si esibisce sul palco al centro della piazza e canta con grande soddisfazione sua e della cittadinanza, che lo apprezza particolarmente. “Ho voluto fare una serenata per la mia isola”, ci ha spiegato il sindaco, che ha registrato un cd con altre 14 tracce. “L’estate scorsa ho cantato questo brano con Marina in piazza ed è stato un successo, da qui l’idea di fare un videoclip per promuovere Lipsi”.

Infatti, il filmato contiene una storia, nella storia: l’amicizia innocente tra due bambini, una biondina tutta sorrisi e un maschietto che corre allegro e le porge un fiore (lui è il figlio più piccolo del sindaco), che si trasforma con gli anni in passione adulta, forse proprio per Lipsi, per il suo mare, le spiagge, le barchette colorate dei pescatori, le strette viuzze, le bianche abitazioni e le vedute dall’alto mozzafiato. Un’isola che anche nelle riprese del regista George Gavalos, sembra essersi fermata al candore degli anni sessanta, gli stessi in cui nascevano i capolavori della coppia Battisti-Mogol, che il sindaco ha scelto di cantare con l’afflato romantico di un neomelodico che volge però lo sguardo verso il mare mediterraneo, che speriamo si possa raggiungere nei prossimi mesi con sempre meno restrizioni.