green-deal:-nuove-proposte-dell’ue-per-ridurre-le-emissioni-dei-mezzi-pesanti

Nuovi, ambiziosi e quindi più severi limiti alle emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti (HDV) a partire dal 2030, sono stati proposti martedì scorso dalla Commissione europea. Camion, autobus urbani e autobus a lunga percorrenza sono responsabili di oltre il 6% delle emissioni totali di gas a effetto serra (GHG) dell’UE e di oltre il 25% delle emissioni di gas serra derivanti dal trasporto su strada. Nell’ottica di contribuire al passaggio a una mobilità a emissioni zero e al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di clima e inquinamento zero, la Commissione propone di introdurre gradualmente norme più rigorose sulle emissioni di CO2 per quasi tutti i nuovi veicoli pesanti con emissioni di CO2 certificate, rispetto ai livelli del 2019. Le riduzioni aumenterebbero secondo questo calendario: riduzione delle emissioni del 45% dal 2030; del 65% dal 2035; del 90% dal 2040.

Per sostenere una diffusione più rapida degli autobus a emissioni zero nelle città, la Commissione propone inoltre di rendere tutti i nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030.

In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e di REPowerEU, questa proposta sosterrebbe la transizione energetica, riducendo la domanda di combustibili fossili importati e migliorando il risparmio energetico e l’efficienza nel settore dei trasporti dell’UE. Fornirebbe vantaggi agli operatori e agli utenti dei trasporti europei riducendo i costi del carburante e il costo totale di proprietà e garantirà una più ampia diffusione di veicoli più efficienti dal punto di vista energetico. Contribuirebbe, inoltre, a migliorare la qualità dell’aria, in particolare nelle città, con gli ovvi benefici per la salute dei cittadini europei.

Le emissioni nel settore HDV – sottolinea la Commissione europea – sono aumentate di anno in anno dal 2014 (ad eccezione del 2020, quando la pandemia di Covid-19 ha sensibilmente ridotto la circolazione). Soprattutto nel settore del trasporto merci, le emissioni stanno aumentando rapidamente, soprattutto a causa delle crescente domanda di trasporto su strada, una domanda destinata a crescere ancora in futuro. Nel 2019, le emissioni del trasporto merci sono state superiori del 44% rispetto alle emissioni del settore aereo e del 37% rispetto a quelle del trasporto marittimo.

La stragrande maggioranza dei veicoli pesanti della flotta dell’UE (99%) attualmente funziona con motori a combustione interna, alimentati in larga misura da combustibili fossili importati come il diesel. Ciò si aggiunge alla dipendenza energetica dell’UE e all’attuale volatilità del mercato dell’energia.

Gli attuali standard sulle emissioni dei veicoli pesanti risalgono al 2019, ma non sono più in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. La legislazione esistente non fornisce un segnale sufficientemente chiaro e a lungo termine agli investitori. imnoltre non riflette la nuova realtà nel settore dell’energia e i rapidi sviluppi dell’industria HDV a livello globale. I nuovi standard di CO2 proposti sono in linea con le maggiori ambizioni climatiche dell’UE, il pacchetto Fit for 55 e l’accordo di Parigi.

Per sostenere questa proposta, gli investimenti dovranno essere incanalati nella produzione di veicoli a zero emissioni e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. La Commissione ha proposto di installare punti di ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade: ogni 60 chilometri per la ricarica elettrica e ogni 150 chilometri per il rifornimento di idrogeno. Proseguono intanto gli incontri con i colegislatori per portare a termine i negoziati su queste proposte.

“Per raggiungere i nostri obiettivi in materia di clima e inquinamento zero, tutti i settori del settore dei trasporti devono contribuire attivamente – ha sottolineato Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo -. Nel 2050, quasi tutti i veicoli sulle nostre strade dovranno essere a zero emissioni. La nostra legge sul clima lo richiede, le nostre città lo richiedono e i nostri produttori si stanno preparando per questo. Con la proposta odierna, ci assicuriamo che i nuovi camion stiano diventando meno inquinanti e che più autobus a zero emissioni circolino nelle nostre città. La lotta alla crisi climatica, il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e il rafforzamento della competitività industriale dell’Europa vanno di pari passo”.

L’articolo Green Deal: nuove proposte dell’UE per ridurre le emissioni dei mezzi pesanti proviene da The Map Report.

