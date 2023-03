green-manager,-fatevi-avanti!

Sempre più aziende sono attive nella transizione verso nuovi modelli di business capaci di soddisfare bisogni sia rispettando l’ambiente naturale sia contribuendo positivamente a uno sviluppo integrale della società. In questa direzione le aziende sono portate ad accelerare sul fronte degli investimenti definiti “sostenibili”. L’intensificarsi di tali investimenti ha generato nelle aziende il bisogno di professionisti della sostenibilità, situazione che ha attivato un dinamismo del mercato del lavoro delle professioni della sostenibilità che si potrebbe definire “senza precedenti”. Le aziende, per intraprendere con rapidità i percorsi di sviluppo di nuovi modelli di business, sono infatti sempre più alla ricerca di figure professionali qualificate attorno ai temi della sostenibilità, motivo per cui oggi si registra una crescita improvvisa della domanda di lavoro che si confronta con un’offerta di lavoro nel breve periodo immutata e quindi non sufficiente. Il mercato del lavoro è quindi caratterizzato dalla carenza di figure professionali della sostenibilità di livello “middle” e, conseguentemente, alcuni professionisti stanno cogliendo questo rinnovato dinamismo per cambiare azienda o posizione lavorativa. Prova di questa situazione è osservare il proliferare di annunci di aziende alla ricerca di professionisti della sostenibilità (i cosiddetti sustainability manager), di cui una quota considerevole riguarda società di consulenza che, di fronte a una crescente richiesta di servizi per la transizione verso la sostenibilità da parte dei loro clienti, sono anch’esse alla ricerca di professionisti ed esperti del tema per dimensionare in modo adeguato i propri servizi.

Un secondo fenomeno in atto attorno alle professioni connesse alla sostenibilità è dato dalla costante crescita del numero di giovani che sono intenzionati a fare della sostenibilità il fulcro della propria futura attività lavorativa. Sempre più sono infatti i profili “junior” che ricercano posizioni di lavoro connesse alla sostenibilità. Il rischio in questo caso è di assistere nel tempo a un fenomeno in controtendenza rispetto a quanto osservato per le figure middle. È infatti plausibile che nel medio periodo ci si trovi di fronte a un numero di giovani interessati a ruoli gestionali attorno alla sostenibilità superiore alle posizioni effettivamente disponibili. I sopraccitati sbilanciamenti troveranno una soluzione solo quando le attuali figure junior avranno sviluppato le competenze e conoscenze necessarie per ricoprire posizioni middle, portando così a un graduale ribilanciamento. Se da un lato questo segnala il permanere di una situazione di squilibrio nel breve periodo, da un altro lato evidenzia come la sostenibilità sia una concreta opportunità di carriera per le figure junior. Coloro che saranno capaci di mostrare le proprie competenze in ambito lavorativo potranno beneficiare di concrete opportunità per una carriera sufficientemente rapida, grazie proprio al dinamismo del mercato per posizioni middle.

A fianco di questo squilibrio del mercato del lavoro si assiste al proliferare di corsi di formazione (sia universitari sia non universitari) orientati a preparare i futuri professionisti della sostenibilità.

Questo può contribuire a una possibile risoluzione del problema, in quanto permetterà di sviluppare un portafoglio di competenze e conoscenze a sostegno dello sviluppo delle imprese, ma allo stesso tempo presenta alcune criticità. Da un lato è utile evidenziare come le competenze e capacità necessarie per le professioni manageriali attorno alla sostenibilità siano in continuo divenire e subiscano significativi cambiamenti legati all’evoluzione delle tematiche di sostenibilità. Vista la necessità di un corso di formazione di fornire competenze e conoscenze rilevanti nel medio lungo periodo, è importante che questi siano oggetto di continui adattamenti e che siano sviluppati in stretto dialogo con le aziende, così da assicurare la loro efficacia nel fornire competenze. In seconda battuta è utile che tali percorsi siano strutturati per offrire ai partecipanti la possibilità di un duplice collocamento all’interno delle aziende. In prima battuta dovrebbero permettere ai partecipanti di candidarsi alle posizioni disponibili all’interno delle unità organizzative di sostenibilità e dedicare così la propria carriera in modo esclusivo alla gestione dei temi socio-ambientali. Inoltre dovrebbero offrire ai partecipanti la possibilità di collocarsi all’interno di funzioni aziendali più tradizionali e consolidate (si pensi al marketing, alla logistica, alle operations) per integrare in tali funzioni alcune competenze di sostenibilità.

La natura trasversale della sostenibilità rispetto all’organizzazione comporterà nel tempo un inevitabile fenomeno di “mainstreaming” (tendenza già oggi in atto in alcune realtà evolute), per cui le tradizionali funzioni saranno progressivamente dotate di competenze attorno alla sostenibilità. Questo secondo possibile sbocco lavorativo, in particolare, rappresenta un’occasione concreta per i giovani interessati a lavorare attorno alla sostenibilità in quanto permette di compensare l’attuale squilibrio tra domanda e offerta di lavoro che caratterizza le figure più junior.

Ma se queste sono le tendenze per il futuro, qual è l’attuale situazione dei professionisti della sostenibilità? Chi sono? Dove lavorano? Nel corso del tempo Sustainability Makers, associazione italiana dei professionisti della sostenibilità, ha condotto in collaborazione con ALTIS-Università Cattolica numerose ricerche attorno all’evoluzione delle professioni della sostenibilità, alimentando un portafoglio di informazioni che permette di descrivere le principali caratteristiche delle professioni manageriali della sostenibilità ad oggi.

La professione oggi

Le ripetute ricerche attorno ai professionisti della sostenibilità hanno permesso di constatare come negli anni esse si siano affermate come un’opportunità in particolare per le donne e per i giovani. Oggi circa il 65% delle posizioni attorno alla sostenibilità è infatti occupato da donne. Allo stesso tempo quasi il 40% dei professionisti ha oggi meno di 40 anni e il 15% meno di 30.

Negli anni si è osservato un progressivo innalzamento dei requisiti di accesso alla professione. Se inizialmente i professionisti della sostenibilità erano figure che si dedicavano solo part-time alle tematiche ambientali e sociali ed avevano il fulcro della propria attività in una tradizionale funziona aziendale, oggi chi riveste queste posizioni ha un impegno full-time (circa l’80% dei professionisti) e ha alle spalle un percorso di studi specializzante. Circa il 20% dei professionisti di sostenibilità oggi attivi ha sviluppato percorsi di studi di carattere tecnico-scientifico, preparandosi in particolare alla gestione delle tematiche ambientali mentre il 13% si avvicina alla professione con studi umanistici con una specializzazione attorno alla gestione delle relazioni con gli stakeholder. A questi si affianca un 10% dei professionisti che ha conseguito una laurea attorno ai temi della sostenibilità e un ulteriore 22% che ha frequentato un master dedicato alla sostenibilità a valle di una laurea. L’accesso alla professione è quindi sempre più connesso allo sviluppo di specifiche competenze all’interno di percorsi formativi.

L’associazione raccoglie inoltre dati attorno alle retribuzioni dei professionisti della sostenibilità, da cui emerge un panorama significativamente variabile. Per quanto riguarda i responsabili della sostenibilità, una quota significativa (31,2%) ha una RAL che supera i 100.000 euro, le figure a livello middle si collocano mediamente nella fascia tra 50.000 e 70.000 euro e le figure junior in una fascia tra i 25.000 e i 35.000 euro di RAL.

Le opportunità di sviluppo

Prevedere l’evoluzione del mercato del lavoro è sempre una pratica difficile ed esposta al rischio di considerazioni soggettive. Per tale ragione Sustainability Makers raccoglie periodicamente le opinioni dei responsabili delle unità di sostenibilità delle principali aziende italiane attorno all’evoluzione del mercato del lavoro dei professionisti della sostenibilità. Le opinioni di questi professionisti sono di particolare importanza perché più di altri vivono la quotidiana situazione del mercato del lavoro.

A riguardo emerge un complessivo consenso attorno al futuro incremento del numero di persone dedicate ai temi della sostenibilità in seno alle organizzazioni, tanto che il 74% dei professionisti prevede un incremento dell’organico aziendale dedicato alla sostenibilità e il 65% ritiene che tale incremento sarà particolarmente significativo nei prossimi 3-5 anni. Questa crescita avverrà sia all’interno delle unità organizzative dedicate alla sostenibilità, le quali accoglieranno circa il 60% delle posizioni attorno alla sostenibilità, sia nelle altre funzioni aziendali, con il 40% delle opportunità di collocamento dei professionisti della sostenibilità che saranno legate al “mainstreaming” della sostenibilità in altre funzioni.

La domanda di figure professionali dedicate alla sostenibilità sarà inoltre differente tra le imprese già significativamente attive attorno alla sostenibilità e quelle all’inizio della transizione. Le prime, infatti, prevedono di esprimere una domanda di professionisti della sostenibilità quantitativamente superiore e sono intenzionate a ricercare tali figure prevalentemente all’esterno dell’impresa. Le seconde opereranno in prevalenza per identificare e far crescere professionisti della sostenibilità tra la forza lavoro già presente in azienda e saranno intenzionate a favorire lo sviluppo di tali professionisti con l’accesso a percorsi di formazione dedicati. Si prospetta quindi un interessante futuro per i professionisti della sostenibilità, con un mercato del lavoro in costante crescita, sempre più dinamico e che, sia per giovani sia per i più senior, può offrire una concreta opportunità di carriera professionale.

