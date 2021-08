Green Pass, da oggi obbligatorio. Come ottenerlo subito anche senza vaccino. Ecco come fare

Da oggi 6 agosto ti serve il Green Pass per tutte le principali attività. Ti sveliamo come ottenerlo senza vaccino. A partire dalla giornata di oggi, venerdì 6 agosto, per poter fare e/o partecipare ad alcune attività, lo Stato italiano ha introdotto il Green Pass, certificato che si rilascia dopo la vaccinazione contro il Covid-19.

Aver ricevuto il vaccino non è l’unico metodo per ottenere il Green Pass: si pensi, infatti, alle persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi o agli under 12, fascia di popolazione dove il vaccino attualmente è sconsigliato. Vediamo allora insieme in questo articolo quali sono i metodi per avere il Certificato verde senza essersi sottoposti a vaccino.

Come ottenere il Green Pass senza vaccino

Per ottenere il Green Pass oltre che il vaccino, bisogna mostrare di essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore. Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi). I test validi per ottenere il Green Pass, quindi, sono:

il molecolare che permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo;

test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus.

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione.

La Certificazione verde sarà acquisita si tramite canali digitali che fisici e viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

