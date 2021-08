La lettera del commissario Francesco Paolo Figliuolo che ha scritto alle Regioni chiedendo di avere, entro il 20 agosto, “dati univoci” sul numero dei docenti non vaccinati. Toni perentori per permettere la riapertura dell’anno scolastico in presenza. Nella lettera il commissario per il Covid fa presente che la lista è necessaria per chiarire le dimensioni del fenomeno…

Read More “Green pass, è subito stretta: il generale Figliuolo vuole nomi e cognomi dei “ribelli”” »

L’articolo Green pass, è subito stretta: il generale Figliuolo vuole nomi e cognomi dei “ribelli” proviene da Grandeinganno.