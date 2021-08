green-pass-per-entrare-nei-locali:-“come-fecero-con-gli-ebrei”.-protesta-ad-alghero

“A suo tempo il divieto di ingresso nei locali pubblici per gli ebrei si fondava su convinzioni scientifiche sbagliate, li si riteneva un pericolo per la purezza della razza. Ora siamo nuovamente di fronte a un’imposizione fondata su ragioni non scientificamente dimostrate”. Parola di Gianfranco Passerò, titolare dello storico Bar Passerò di Alghero, che ha…

