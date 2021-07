Genova – Non solo Torino dove martedì sera sono già scese in piazza migliaia di persone. Manifestazioni simultanee contro il Green pass sono previste sabato in molte città italiane. La chiamata a raccoltà passa dai social network e gli smartphone attraverso Facebook e alcuni canali Telegram. Su tratta di gruppi che si dichiarano contro “il passaporto schiavitù e l’obbligo vaccinale“.

L’articolo Green pass, sabato manifestazioni in tutta Italia contro “il passaporto schiavitù”. In piazza anche a Genova proviene da Grandeinganno.it.