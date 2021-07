Gregorio Paltrineri è uno degli atleti che gareggia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nuotatore, già campione con tre medaglie d’oro, è legato dal 2012 a Letizia Ruoli, anche lei originaria di Carpi e attualmente trasferitasi a Roma per seguire la specializzazione in radiodiagnostica. La loro storia non è mai stata sbandierata sui social, ma sono sempre stati il supporto l’uno dell’altra.

