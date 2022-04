gres-porcellanato-effetto-rovere:-5-idee-per-il-salotto

Ottenuto dal trattamento di argille ceramiche e altre materie prime tra cui sabbia, il pavimento in gres porcellanato effetto legno è tra le più gettonate per la pavimentazione dei propri salotti di casa, capaci di restituire la più pura estetica del legno. Ecco 5 idee interessanti per pavimentare il tuo salotto con il gres porcellanato a effetto rovere, per un ambiente minimal e pulito ma non per questo meno naturale ed accogliente. Naturalmente nella scelta bisogna prestare attenzione alla qualità dei materiali, preferendo ovviamente i prodotti di aziende professionali, come quelli presenti su marazzi.it/collezioni/gres-porcellanato-effetto-legno-parquet/.

Effetto rovere per un salotto scandinavo o moderno

Se la tua idea di salotto è quella di una stanza dall’atmosfera nude e minimale, tipica delle case scandinave o delle più moderne architetture, la scelta di una soluzione in grès porcellanato tecnologica e antibatterica, può essere quello che fa al caso tuo. Perfetta per un ambiente pulito, ma anche per chi ricerca un pavimento funzionale e protettivo all’interno della propria sala relax. In commercio svariate proposte, in grado di unire la consistenza calda del legno rovere naturale, con le caratteristiche intrinseche di igienicità del grès porcellanato e dell’iper-realismo.

Effetto rovere per un salotto accogliente e wood look

Il grès porcellanato puro effetto rovere è un’ottima alternativa anche per salotti alla ricerca di innovazione e iperrealismo. La realizzazione minuziosa delle sue piastrelle, è capace di “ingannare” anche l’occhio più attento, tra venature di legno artificiale che sembrano come vere. È in poche parole l’esponente perfetto del cosiddetto “wood look”, sempre più apprezzato da chi ricerca angoli caldi e accoglienti. Non da meno, ha ottime caratteristiche tecniche di durata e resistenza ad urti e graffi.

Effetto rovere per un salotto country-chic

Una pavimentazione in grès porcellanato è perfetta per chi ama nella propria casa, specie in salotto, l’atmosfera rustica della più aperta campagna. Piastrelle che richiamano la genuinità della natura e la bellezza del legno, senza però rinunciare a un tocco di modernità e raffinatezza da abbinare agli arredi più moderni. Il risultato? Un angolo country-chic invidiabile!

Effetto rovere per un salotto che richiama il passato

Le piastrelle in grès porcellanato hanno tutto il fascino del legno vissuto, ispirato ai pavimenti di una volta. La venatura dei tasselli pronti alla posa, tra cui la più apprezzata del rovere, è capace di un tutt’uno caldo e accogliente, che sottolinea ancora di più i tratti del legno naturale, nel suo iperrealismo di solchi e intarsi. Il grès porcellanato rustico è l’ideale per un salotto della più antica tradizione italiana, ad esempio il tanto apprezzato stile siciliano.

Effetto rovere di un legno “vissuto” per il tuo salotto sul mare

La posa di un pavimento in gres porcellanato consente anche di unire gli elementi del passato con la modernità dei salotti dallo stile navy o vacanziero. Le piastrelle di questa tipologia sono in genere attentamente rifinite, con anche piccoli segni a richiamare l’effetto delle briccole veneziane, le travi di legno utili all’orientamento delle navi in laguna ed erose dai piccoli molluschi marini o dalla salsedine. Oppure in accattivanti opzioni decorative a motivo industriale – che richiama le diverse tonalità del legno – e a mosaico – che combina le diverse tonalità del rovere seguendo il motivo geometrico esagonale.

