greta-spreafico-scomparsa,-tosi:-“non-so-nulla-e-non-sono-io-l’indagato”

Porto Tolle, 30 marzo 2023 – La rivelazione è giunta nel corso della puntata di ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli. Nel corso del programma televisivo è giunta la conferma che la procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati. Un fatto comunicato anche da Nunzia Barzan, l’avvocato che assiste la madre di Greta Spreafico, che ne aveva parlato a Telelombardia durante la puntata di Iceberg, andata in onda giovedì 23 marzo. Nel suo intervento il legale della famiglia aveva comunicato come nel fascicolo aperto in procura, ora sarebbe iscritto il nome di una persona. Un indagato le cui generalità non sono ancora state rese note, il quale potrebbe essere sospettato e coinvolto nella scomparsa di Greta Spreafico. In merito a questo nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’ è emerso come nella giornata di mercoledì 29 marzo si sarebbero recati i carabinieri, presente anche una troupe di Telelombardia, nell’abitazione di Andrea Tosi, ovvero, l’ultima persona ad averla incontrata prima della scomparsa. L’uomo avrebbe però escluso il suo coinvolgimento: “Non so niente e non sono io l’indagato”.



Un mistero lungo dieci mesi



Greta Spreafico, 53 anni, originaria di Erba (Como) nei primi giorni di giugno dello scorso anno, si trovava in un’abitazione, eredita dal nonno, nel comune di Porto Tolle (Rovigo), precisamente in località Ca’ Tiepolo. Un’immobile per il quale era stata fissata la stipula lunedì 6 giugno con un cugino (i Donà imprenditori immobiliari della zona) per la vendita. La ricostruzione degli ultimi giorni e ore di Greta Spreafico, prima della scomparsa, è concentrata nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno, dove trascorre quei momenti in compagnia di un amico, conosciuto in precedenza sui social, e poi incontrato a Porto Tolle.

Chi è il giardiniere conosciuto sui social

Si tratta di Andrea Tosi, giardiniere del luogo, conosciuto sui social, con lui parla e trascorre gli ultimi attimi prima di scomparire da tutto e tutti. Ad oggi, inoltre, non è stata ancora ritrovata l’auto della donna, una Kia Picanto nera targata EF 080 DT. Un altro riscontro concreto è l’orario di sabato 4 giugno le 3.06 che coincide anche con l’ultimo messaggio “Ti amo e ti voglio un mondo di bene…buona notte” inviato dal cellulare di Greta al suo compagno Gabriele Lietti, come lui stesso ha confermato, poi più nulla. Il cellullare di Greta è stato trovato sul tavolo della cucina di casa e porta chiusa a chiave, l’altro dato che emerge è che alle 5.30 circa di sabato 4 giugno compare la sua Kia Picanto nelle telecamere della località Barricata in direzione Tolle, ma poi scompare dalle riprese successive. Alla guida non si capisce se è lei da sola o con qualcuno, oppure se guidata da altre persone. Si tratta di un ennesimo mistero ancora senza risposta.



